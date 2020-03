«Me tiraron una cuerda de un cuarto piso»

Entre los muchos sectores que han seguido trabajando a diario en esta época de confinamiento está el de los repartidores de comida a domicilio. Ellos, que pertenecen a restaurantes, empresas de alimentación o a plataformas como Uber Eats, Glovo o JustEat han seguido recorriendo nuestras calles para satisfacer a aquellos que prefieren pedir que elaborar cualquier plato en sus domicilios o puestos de trabajo.

A pesar del peligro de contagio y las restricciones, estos repartidores han estado estos días de confinamiento «trabajando como un día normal», pero con menos carga a pesar de que «pensábamos que iba a ser diferente con más curro», señalaba Gabriel Castillo, un venezolano afincado en la capital grancanaria que lleva ya tres meses trabajando para la plataforma Uber Eats. Ellos reparten «para muchos negocios de comida que siguen abiertos, aunque son muchos menos que antes del confinamiento», reconoce.

Menos negocios en funcionamiento y también, «menos trabajo de lo habitual», se lamenta. «Uno pensó que iba a haber mucho movimiento y que la gente al estar encerrada, usaría bastante la comida a domicilio, pero no ha sido así. Yo me muevo principalmente por la zona de Guanarteme y voy haciendo lo poco que me sale por aquí y cuando me llaman, bajo a la calle y reparto, pero mientras, me quedo en mi casa y así evito estar fuera expuesto parado esperando. Hay compañeros que no son de la ciudad y tienen que estar más expuestos y es una lástima que estén en esas condiciones», reflexiona.

Estos primeros días de confinamiento, Gabriel Castillo ha vivido «de todo» con muchas situaciones curiosas y que jamás le habían ocurrido: «La gente nos recibe de muchas maneras a cual más extraña y diferente aunque hay que entenderlos. En los últimos días hemos visto de todo como en Schamann, donde me tiraron una cuerda desde un cuarto piso para que les enganchara el pedido. Me quedé a cuadros pero así hice, le puse la comida en la cuerda y tiró por ella hasta que llegó a su ventana», narra con una sonrisa en la cara.

A otros clientes les dejó sus pedidos «en la alfombra, en la puerta, de todo... Lo que sí es muy común es que la gente baje al portal a coger la comida, será para evitar que nosotros vayamos a sus casas y, de paso, que ellos cojan también un poco de aire después de tanto encierro ¡jeje!», exclama.

Él, a nivel personal, trata de seguir al pie de la letra las recomendaciones y por eso usa «mascarilla, guantes, mantengo las distancias y cada vez que acabo un servicio, me limpio con alcohol. No sé si es lo más efectivo, pero es lo único que pude encontrar porque están todos los geles desinfectantes agotados».