Más verde y concienciada con lo natural

Nunca ha supuesto una estampa alegre, pero en este tiempo de confinamiento el Monumento de la Moyera, ubicado en la calle León y Castillo, es la cara de la realidad en el pueblo de Moya. Más sola que nunca; más triste que nunca luce la famosa estatua, homenaje a tantas y tantas generaciones de mujeres que de madres a hijas han ido pasando la receta de los dulces de almendra, muy populares en ferias y fiestas de la isla, imprescindibles casi.

Apenas hay transeúntes por la calle principal del pueblo. De camino al Ayuntamiento, operativo pero donde se prima la atención no presencial, o de la Casa Museo de Tomás Morales, cerrada, tan solo algún que otro vecino solitario que se dirige a la farmacia o a La Tienda de May. En realidad, ni eso es necesario. El Ayuntamiento de Moya ha puesto en marcha a través de la Concejalía de Políticas Sociales un dispositivo especial de atención domiciliaria a las personas más vulnerables ante un contagio y a las consecuencias del coronavirus durante el estado de alarma decretado por el Gobierno central. Las solicitudes de este servicio pensado sobre todo para la población mayor pueden cursarse en el teléfono 928.61.12.55 extensión 300, de lunes a viernes de 09.00 a 13.00 horas. Bajo el lema Ayúdanos a protegerte, ayúdanos a protegerles, el consistorio de Moya promueve que las personas mayores permanezcan en sus hogares, ofreciéndoles todos los cuidados que precisen en sus casas, haciéndoles la compra de alimentos o medicamentos y llevándosela a sus domicilios. Además, sigue funcionando la entrega de productos procedentes del Banco de Alimentos, así como el servicio de ayuda a domicilio.

Y aunque no es necesario acudir a La Tienda de May para adquirir sus frutas y verduras, que destacan por proceder de cosechas que no utilizan ni pesticidas ni herbicidas, todavía hay quien prefiere acudir al establecimiento. Allí May Alonso, con todas las medidas higiénico sanitarias adoptadas como reclaman los tiempos que corren, atiende solo de uno en uno al que acude; dos dentro de la tienda, imposible.

Pero la clientela, fiel y en su mayoría del pueblo, lo entiende. Como May Alonso apunta, «físicamente la gente va a la tienda, atiendo a clientes maravillosos, pero ahora mismo el 85% prefiere que le lleve las compras». Además, «un 40% de mis clientes son de bastón, que ahora no vienen» y que han pasado a engrosar la lista de pedidos a domicilio; «tengo mucha gente así, de 80 a 90 años que valoran la agricultura de antes, los sabores auténticos que no encuentran en los supermercados», y a los que hasta le tiene sillas, ahora vacías.

Pero La Tienda de May no solo trabaja con la clientela fija del pueblo de Moya, sino que llega a la capital, Arucas, Sardina del Norte, Telde, Vecindario... incluso estos días ha recibido encargos de Santa Brígida. «Pero mi principal objetivo es Moya, que me conocen y me tienen cariño», reconoce May Alonso. Pero el trabajo es el trabajo, y dice que hay mucho, aunque los ingresos han bajado. Las ventas y la clientela se han diversificado, hay que dedicarle más tiempo a cada pedido, desplazarse, organizar una ruta de reparto. El sistema es bien fácil. May recibe vía whatsapp los pedidos; previamente «mis clientes fijos reciben un listado semanal» de productos y precios «y en base a eso hacen pedido» que dependiendo de la zona y municipio se reparte un día u otro. Todos los que acuden a La Tienda de May tienen en común que buscan «una alimentación sana, a base de mucha variedad en fruta y verdura, sin pesticidas ni herbicidas». En realidad, aunque no haya certificación de por medio, «el 95% es ecológico». Y en estos tiempos de enfermedad más que nunca hay que cuidar lo que se come, además de potenciar la agricultura local y las tiendas de cercanía.