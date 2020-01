Acercarles las propiedades sanadoras y tranquilizadoras de la música pero, sobre todo, acompañar a las personas dependientes que están imposibilitadas para acudir por sus propios medios a conciertos o eventos culturales son los objetivos del proyecto Mariposas que suenan y sanan que ha puesto en marcha el Ayuntamiento de la Villa de Moya. Una iniciativa surgida en combinación entre las concejalías de Cultura y Políticas Sociales y las Escuelas Artísticas Municipales, con la que, una vez a la semana, la coordinadora del proyecto, Adriana Medina, visita con su guitarra los domicilios de personas enfermas del municipio, el Centro Ocupacional moyense, la asociación local de familiares y enfermos de alzhéimer A.F.A. Tabaiba-Moya y la residencia de mayores, para alegrarles la mañana con isas, folías o cualquier pieza o versos con los que se arranquen y hagan disfrutar a los anfitriones. Quienes, mientras suenan los acordes y tratan de seguirlos con una voz que emana con la fuerza misma de la memoria, se adentran en los recuerdos para revivir las anécdotas, amistades y el paisanaje de la infancia y juventud en el pueblo. Como han hecho José Santana y su esposa, Celia Santana, al recibir en su vivienda de El Frontón a la comitiva que en esta ocasión encabeza el alcalde, Raúl Afonso, y los concejales Elsa Maroto y Octavio Suárez, quienes no han querido perderse este concierto especial y felicitar las fiestas a este matrimonio casi nonagenario.

«Me gusta mucho que vengan a mi casa a tocar canciones, me hace bien y me alegra el corazón porque esta es una casa pobre, pero de gente buena», afirma José mientras hace resonar los cascabeles navideños que le entrega Adriana y sostiene inquietos en las manos «porque si no, ella se va a la calle a conversar con las amigas y me quedo aquí solo en el sofá como un muerto viviente», aprovecha para lanzar una pulla bromista a su mujer, a quien mira de reojo en busca de complicidad. «No me gusta cantar pero sí escuchar la música», confiesa Celia, y José interrumpe socarrón para contar una intimidad conyugal que, tras medio siglo de matrimonio, se atreve a permitirse. «Les voy a decir una cosa», comienza como quien va a contar un nuevo cuento de antaño, «el otro día estaba bañándose y me acerqué al baño porque escuchaba una voz ronca cantando una folía y pensé ¡ay mi madre santísima, que es ella! ¡Me quedé bobo!» y la sala estalla en carcajadas un buen rato para romper la mezcla de emociones del momento. Es casi imposible retomar la sobriedad, salvo cuando espontáneamente un respetuoso silencio invade la estancia; José se coloca la cachucha en la cabeza y la deja caer lentamente hasta apoyar la barbilla en el pecho. Cierra los ojos. Todos sienten que está retrocediendo en el tiempo, consciente de que, a estas alturas, hacia adelante el camino ya está prácticamente andado y que, por la sucesión de historias que ha ido contando durante la mañana, puede estar y está tranquilo. «Desgraciada la flor que nace en el cementerio; como es un punto muy serio, nadie le toma el dolor; y en la tumba de una madre nunca se secan las flores; teniendo unos hijos buenos que sobre su tumba lloren», es la folía favorita del hombre.

«Sin duda, el mayor beneficio nos lo llevamos nosotros por la riqueza que nos aportan sus caras de felicidad, los recuerdos que evocan y cómo activan la mente narrando letras y versos de hace muchos años; para nosotros, verles así, es lo más gratificante», afirma Adriana Medina, coordinadora de este proyecto. La música, prosigue Medina, «les aporta sentimiento, evocación y recuerdos y, a niveles medicinales, es un apoyo para mantener la memoria, la verbalización, desarrollan la autoestima e incluso se produce un despertar a nivel motriz». Explica el caso de otro usuario, Antonio, quien volvió a tocar la guitarra cuarenta años después.

La crisálida de estas mariposas es otro proyecto social y de integración también desarrollado en las Escuelas Artísticas Municipales moyenses, Música de todos y para todos, que surgió para hacer cumplir la ley que obliga a llevar la música a todos los sectores de la población. «A los ancianos y personas enfermas no se estaba llegando, estaban excluidos del privilegio de la música», lamenta Adriana. En Moya no. La música les visita en casa.