Los últimos quesos de vaca de raza canaria

No sucumbieron a los cantos de sirena de la vaca foránea, más productiva en leche y muy subvencionada, ni dejaron de hacer su singular queso amarillo, por mucho que a Elisa se lo rechazaran hasta hace un par de años porque la gente lo confundía con el queso plato o con uno holandés. Pero no ha sido un camino fácil. Su peaje les ha costado. Estuvieron incluso a punto de tirar la toalla. Lo cuenta Elisa. «Hace cuatro años mi marido quiso vender los animales porque era lo comido por lo servido, es una vaca que da poca producción (18 litros de media frente a los 36 o más de la frisona, por ejemplo) y todo se lo vendíamos al intermediario».

Es de Las Huesas y se vino por amor hasta Moya hace 23 años. Hasta entonces sí había tocado quesos, pero solo para partirlos y comérselos. Se puso manos a la obra y aprendió a hacerlos. Vaya que si aprendió. Tanto, que ese era ahora su mundo y no estaba dispuesta a rendirse. «Le dije que cómo iba a vender las vacas si a mí me gustaba hacer queso, que me diera la oportunidad de salir a la calle y de enseñar lo que estábamos haciendo y que lo valoraran». Lo hizo, se recorrió las ferias y ahora recoge sus frutos. «Empecé a decir que trabajamos con una raza de vaca canaria que está en peligro de extinción, que el queso es artesanal y que lo hago yo, y me encontré que la gente me lo echaba para atrás por el color». Tenía que salir de los puestos a pedir que por favor lo probaran. Eso sí, cuando lo hacían, caían rendidos.