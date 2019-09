Los grandes enemigos del fuego

Los últimos incendios forestales que han diezmado las zonas cumbreras de la isla han servido para sacar numerosas conclusiones y una de ellas es el excelente nivel técnico, de conocimiento y preparación de los efectivos de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria. Los equipos Presa, helitransportados, Bravo, los agentes forestales, los Lima, los vigilantes de las torretas y los efectivos que están las 24 horas en el Centro de Coordinación Operativa Insular (Cecopin), han demostrado con creces su enorme capacidad en estas semanas de crisis, todos ellos liderados de forma impecable por los directores de extinción.

«Son un activo enorme y estamos muy orgullosos de todos ellos. Han demostrado su valía y reforzado nuestro propósito de seguir dotándoles de material, formación y una plantilla mayor», sostenía el presidente de la Corporación Antonio Morales cuando hacía balance de la actuación de los efectivos de Medio Ambiente en conjunto con el resto de cuerpos que han participado en la extinción de las llamas.

Ahora, días después de que se declarase el incendio controlado, «es hora de que se nos valore como merecemos por nuestro trabajo y cualificación», expresó Raúl Rodríguez, un miembro del equipo Presa que sigue luchando para que se les consideren bomberos forestales y no peones como así refleja su categoría profesional.

Justicia. Los equipos Presa y Bravo, pertenecientes a la Consejería de Medio Ambiente y Emergencias en la Unidad Operativa de Fuegos Forestales (UOFF) de Gran Canaria, son cuerpos de elite perfectamente cualificados para el trabajo sobre incendios forestales. «Cuando hay un incendio y desplegamos una manguera, tirando de la misma en el mismo lugar te encuentras a compañeros de diferentes cuerpos como son la UME o bomberos del Consorcio. Todos estamos ante la misma situación de riesgo, pero nosotros seguimos teniendo la categoría profesional de peones. Es un agravio comparativo y luchamos porque se nos reconozca lo que consideramos justo», expresó el Presa.

Raúl Rodríguez relató que el trabajo que desarrollan «ha evolucionado y ahora contamos con una enorme especialización, responsabilidad y riesgo y eso es lo que reivindicamos, que se nos reconozca».

«A nosotros ahora mismo no se nos reconoce la categoría de bombero forestal y hasta hace poco éramos operarios de medio ambiente. Ahora estamos en el Grupo 5 que equivale a peón y creemos que tenemos una formación exquisita, experencia y una gran preparación con muchos cursos realizados y no es de recibo que se nos tenga contratados con ese grupo. Somos operarios especialistas en incendios forestales, pero seguimos en el grupo 5», manifestó Rodríguez.

«No queremos ser juguetes rotos. Trabajamos expuestos a vibraciones, ruidos, toxicidad, altas temperaturas y también bajo cero en invierno. Estamos para el fuego, nieves, riadas e incluso terremotos o volcanes y no es de recibo que sigamos siendo considerados peones forestales», se quejó este profesional que cobra, al igual que sus compañeros, una nómina que no supera los 1.250 euros y eso que tienen un plus de 100 euros por jugarse la vida en un helicóptero y otro por estar localizados en sus días libres.

A nivel nacional, apunta Raúl Rodríguez, «hay comunidades que han avanzado en este campo pero aquí no se ha podido conseguir por trabas burocráticas. Hemos visto a muchos partidos políticos pasar delante de nosotros y nadie ha solucionado el problema, aunque tengo que reconocer que el presidente Antonio Morales ha puesto mucho de su parte y apoya nuestra reivindicación. Nuestra labor es necesaria y solo pedimos que se nos reconozca y para nada queremos que se nos compare con nuestros compañeros bomberos, no es ni mucho menos nuestra intención», advirtió. Cuando un incendio está fuera de capacidad de extinción, los Presa tienen que hacer ataques indirectos y uno de ellos son los contrafuegos «y nosotros somos los únicos preparados para esa maniobra», matizó Raúl Rodríguez. «Que nosotros hagamos esas tareas tan peligrosas y se nos pague así, no es de recibo», manifestó.

Profesionales reputados que trabajan como peones para salvar la isla de las llamas. Su labor ha sido aplaudida, ahora solo falta que sea reconocida de la forma más justa posible,