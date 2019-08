Los bomberos del Consorcio se la jugaron

El sargento Lorenzo Lacalle destacó «la capacidad de mis compañeros de facilitar todo en una situación de esa dureza. Cualquier cosa que uno proponía, lo hacían sin poner reparos. Estoy orgulloso de dirigir a los compañeros que tengo y solo espero haber estado a la altura de ellos», dijo emocionado. En las labores de extinción se vivieron momentos complicados para estos bomberos: «Ha sido una lucha dura e intensa en la que hemos tenido que dar todo lo que teníamos. Los compañeros se han volcado, no solo nosotros, sino todos los profesionales que han actuado al 100%», destacó Jorge González, que además sufrió la desgracia personal de haber perdido la vivienda de sus padres en los altos de Gáldar. «Nadie está preparado para ver y vivir las experiencias que hemos sufrido todos nosotros durante estos días. Cuando ves que gente está perdiendo sus propiedades es muy doloroso, más que mi propia vivienda. Hay gente que pierde todo por lo que ha trabajado en su vida y por eso nuestra responsabilidad es mayor».

Su compañero Jonathan Navarro se encontraba de baja médica cuando se anunció el inicio del tercer incendio: «Al ver que Federico Grillo anunciaba que la situación era crítica y leer en los chats de los compañeros que necesitaban relevos, fui al médico para solicitar el alta. Me dijo que no estaba en condiciones pero los compañeros me necesitaban y tenía que estar con ellos y dar ejemplo», dijo. «Cuando íbamos subiendo, la gente nos aplaudía y alentaba. Al llegar a las casas era como jugar a ser Dios decidiendo qué casas se quemaban y cuáles no... En un momento fuimos a una vivienda y al llegar, vimos que había una persona que se quedó dentro para defender su casa. Tuvo suerte de que estaba entre las que decidimos defender», relató.

Lacalle: «Lo dimos todo para salvar el mayor número de casas»

«Estuve en Tejeda, Gáldar, Artenara, Agaete... donde era necesario y me impactó mucho cuando empatizabas con la gente que tenía que dejar sus casas y uno se quedaba con la responsabilidad de defenderlas para que no las perdieran. Eso impactaba. Personas que se marchaban y no sabían si iban a perder toda una vida de trabajo y recuerdos y por eso lo dimos todo para intentar salvar el mayor número de casas y terrenos», recordó el oficial.

González: «Se ha trabajado al límite y era posible un accidente»

Para este cabo «el milagro es que no se hayan registrado daños personales porque se ha trabajado tan al límite, que era posible cualquier accidente. Nosotros nos caracterizamos porque cuando hay una emergencia, sobre la marcha nos presentamos voluntarios y nos da igual vacaciones o bajas», destacó González. Para él, «en 2007 el fuego fue importante pero quizás este lo viví con mayor intensidad por el conocimiento y saber lo peligroso que son los incendios forestales».

Navarro: «Pienso en las viviendas que se quemaron y es doloroso»

Estaba de baja médica y pidió el alta voluntaria para incorporarse al trabajo: «nosotros, cuando intervenimos, es porque hay una desgracia y prefiero que nadie me felicite porque eso quiere decir que no pasó nada y no tuvimos que trabajar en una emergencia. Estos días cuando ha pasado lo peor y ya está uno calmado, recuerdo y pienso en las viviendas que se quemaron de gente trabajadora que vive de la agricultura y sus animales y es doloroso», reflexionó.

Esperan que sus reivindicaciones sean atendidas

«Tanto el Gobierno de Canarias como el Cabildo nunca reparó en medios a la hora de extinguir el incendio e hicieron algo importante que es dejar todo en manos de los técnicos que lo hicieron muy bien», reconoció Jonathan Navarro –que además es delegado sindical– acerca del conflicto existente entre Consorcio e instituciones. «El Consorcio de Emergencias de Gran Canaria tiene muchos problemas y queremos que se resuelvan por la seguridad nuestra y la de todos. No es grato intervenir con vehículos en mal estado, material desfasado, una plantilla escasa... son reivindicaciones que llevamos realizando desde hace mucho tiempo. También demandamos la unión de los cuerpos de emergencia con una consejería específica para que todos intervengamos de forma conjunta», dijo. En este sentido, el sargento Lacalle añadió que llevan «batallando desde el Consorcio por tener un cuerpo de bomberos a la altura y ahora es el momento de sentarse todos los actores implicados en el asunto para solucionar estos problemas que si se siguen enquistando, van a pasar factura en el futuro y ojalá no sea así porque muchas hay vidas humanas en juego», manifestó. Por último, sobre este asunto controvertido opinó Jorge González que «tenemos enquistada una lucha con las administraciones y en estos momentos estamos mostrando nuestro carácter más conciliador. Queremos iniciar una lucha abierta desde el diálogo y nuestros representantes y los políticos tienen que aportar ahora cordura tras muchos años de pelea por el bien de todos los ciudadanos que merecen tener un cuerpo de bomberos que en condiciones», declaró.

Una perfecta coordinación