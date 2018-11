Las palomas se adueñan de Bañaderos

p. vidanes / arucas

Un grupo de vecinos de Bañaderos, más concretamente de los alrededores de su plaza, lleva más de un año batallando para que alguien acabe con la plaga de palomas que anidan en una vivienda abandonada. El problema radica sobre todo en los excrementos que todo lo inundan, paisaje ya habitual en las azoteas de las casas de la zona, en la misma plaza y elementos como los bancos. La vecina Gracielly del Rosario es una de las que lleva ya un año largo reclamando atención en el Ayuntamiento de Arucas, que por ahora lo único que ha podido hacer es levantar acta de la situación y emitir un informe sanitario el veterinario municipal.

Pero no es suficiente. Del Rosario, así como otros vecinos de la zona, «estamos cansados de la situación, tememos por la salud», sobre de todo de los niños. «Moscas verdes y negras, cagadas de palomas a palas», todo eso y más es el panorama habitual en las casas y plaza de Bañaderos. El foco está en una casa deshabitada y en mal estado cuyos propietarios por ahora no se han responsabilizado del asunto. «Hay varios herederos que no se hacen cargo. Es más, no parar de meter en la casa muebles y enseres viejos», acrecentando el mal estado de la vivienda y propiciando que crezca el foco de palomas y también, se temen los vecinos, de ratas. «Ahí dentro hay de todo. Muebles, hierro, ropa, trastos...».

denuncia. Gracielly del Rosario es una de las ciudadanas que se ha atrevido a denunciar públicamente y ante el consistorio de Arucas la situación de insalubridad de la plaza de Bañaderos. Las palomas de cuentan por docenas y lo normal es que los alrededores del lugar estén llenos de excrementos. «Hace unos meses nos dimos cuenta que el agua olía mal. Al destapar el bidón del agua potable encontramos una paloma muerta», relata Del Rosario. «Resulta que tengo un foco de infección en mi propia casa», afirma, debido a la dejadez de los propietarios del inmueble colindante. Mientras espera que el Ayuntamiento agilice el expediente y actúe.