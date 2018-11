«Yo no puedo vivir aquí dentro»

«Ya no puedo más», asegura Antonia Verona sin poder contener las lágrimas. Esta vecina del barrio capitalino de El Lasso lleva cuatro meses conviviendo con un problema en su casa que la tiene angustiada: la presencia de ratones y ratas en el techo de su cocina y solana.

La fuga de agua que detectó entre la cocina y el baño fue la que le hizo llamar a su seguro, que arregló el desperfecto, una tubería dañada. Solo una semana después se registró otra avería idéntica y en esta ocasión su compañía le dijo que su póliza no cubría roedores y que esa era la causa de los daños detectados.

Antonia dice que la noticia le impactó «porque yo nunca he tenido nada de eso aquí», y que desde entonces ella, que le tiene pavor hasta a las cucarachas, vive una pesadilla. «No puedo dormir», reconoce y explica que con el silencio de la noche el ruido que hacen los roedores es más que patente. «Por la noche es un escándalo», confiesa.

A su juicio, el problema que denuncia viene derivado de unas obras que efectuó el Cabildo de Gran Canaria en julio de 2007 en estas viviendas y que entiende no culminó como debía. «El Cabildo hizo obras en 2007 porque nos dijo que tenía que poner las tuberías del agua en el techo, pero dejó una cámara entre la cocina y el baño, que es por la que me suben los ratones de la cloaca», explica.

Señala que «hace 42 años, cuando me dieron la casa, yo hice obras y quité un muro del baño y lo hice un poquito más grande». Cuando el Cabildo culminó las obras, «abrieron las bovedillas, que son los bloques que ponen para mantener el techo, metieron las tuberías y las dejaron todas abiertas», con lo que cocina y baño quedaron comunicados, apunta su hijo Jesús, que también señala como origen del problema «la cámara sin cerrar que dejaron entre el baño y la cocina».

Aunque ha tratado de solventar el problema de su madre rellenando con mortero las aberturas que los operarios de la compañía aseguradora dejaron en cocina y solana cuando abrieron en busca de la fuga de agua para impedir así que estos animales accedan a la vivienda, reconoce que no ha tenido el resultado esperado y los roedores siguen presentes en la casa.

De hecho, señala que al principio lograron coger «algunas ratas con unas ratoneras que puse» y hasta recurrieron a veneno para eliminarlas, pero han seguido apareciendo.

Antonia comenta que no dudó incluso en acudir a una empresa fumigadora, pero uno de sus responsables le dijo que «si fumigaba atraería más a las ratas y que primero tenía que sellar la entrada y la salida para luego poder fumigar».

Reconoce que vive en un estado de nervios que le ha hecho perder mucho peso pues no puede descansar. Además, teme que los roedores sigan causando daños a su casa y que incluso puedan afectar a otros vecinos, al tiempo que confiesa el miedo que le causa pensar que puedan llegar a entrar en su vivienda.

Asegura que ha puesto en conocimiento del Cabildo esta situación y que ha presentado fotografías y escritos del seguro en el que se especifican los daños que ha sufrido la vivienda, pero no le han dado una solución.

«El 22 de agosto vino un perito y quedó en mandarme un escrito pero no he recibido nada. Nadie me ha llamado», dice.

Cansada de esperar una respuesta, el 8 de octubre solicitó por escrito una reunión con el presidente del Cabildo «pero tampoco me han contestado».

Antonia cuenta la angustia que le causa vivir en un casa en la que no se siente segura pues «no duermo por las noches y por el día, si tengo que salir, cierro todas las puertas por miedo a que puedan entrar».

Repite sin descanso que solo quiere una solución porque «yo no puedo vivir aquí dentro», e insiste en el daño que los roedores causan en su casa. «Se comieron los cables del termo, que lo tuve que poner nuevo, y de la luz de la solana», indica. Añade que ahora ya están por el baño «porque la moldura se está cayendo».