«Hace cuatro años se vació el saco para Schamann y la zona ya no es competitiva porque nos han dado de lado», señala el representante del comercio que pivota en torno a Pedro Infinito, «ya no viene nadie a comprar a Schamann».

Aparte de la inseguridad y de la suciedad, Martín detalló también al Partido Popular, en un encuentro que mantuvieron en el barrio, otras carencias como la falta de inversión municipal en la zona. «Tenemos aceras de la época de Franco», lamentó el presidente de los empresarios.

La falta de aparcamiento es otro factor que lastra la competitividad de la zona. «Hay amigas mías que me han dicho que no vienen a mi tienda porque no hay dónde aparcar», añade Conchi Ojeda, una empresaria que lleva ya varias décadas en la zona junto a sus hermanas. «Yo he perdido dos clientes que tenían moto y que ya no vienen por las dificultades para aparcar», apostilla Martín.

Ante estas carencias, el portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Ángel Sabroso, anunció ayer que su partido solicitará hoy, en la junta de distrito de Ciudad Alta, la creación de un plan director que defina el futuro de la zona comercial y marque las líneas de trabajo para conseguir este objetivo, que debe ser propuesto en colaboración con los empresarios de la zona.

«Pese a contar con veintidós millones de euros del plan de cooperación del Cabildo; con 47 millones de euros del Fondo de Desarrollo de Canarias; de la deuda cero; del aumento presupuestario y de la flexibilidad en los criterios para usar el superávit, el Ayuntamiento ha invertido cero euros en Schamann», denunció el edil Sabroso.

Los empresarios y comerciantes de Schamann se sienten «discriminados» respecto a otras zonas comerciales de la capital grancanaria y se entristecen del trato recibido por el Ayuntamiento. «Aquí no vienen si no es para las elecciones», dijo el presidente de la asociación de comerciantes, quien echa en falta a la policía de barrio.