«Ya hay nervios, pero los necesarios para que todo salga perfecto»

— ¿Cómo surge la opción de presentarte a reina del carnaval 2020?

— Me presenté al casting en el Centro Comercial La Ballena porque siempre había sido mi sueño, de toda la vida, por lo menos de presentarme a reina del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. De pequeña quise presentarme a reina infantil y cuando me fui haciendo más grande ya me puse la meta de participar en la reina adulta. Vi el casting del Centro Comercial La Ballena y no me lo pensé, me presente, principalmente, con la idea de vivir la experiencia y al final me cogieron, fue increíble.

— ¿Cómo estás viviendo todo el proceso? ¿Muchos nervios?

— Lo estoy viviendo con mucha ilusión y con mucha energía porque mis compañeras son increíbles y me lo estoy pasando súper bien. Hay nervios pero los necesarios para que todo salga bien, ya me he probado la fantasía y me siento muy cómoda con ella. Los diseñadores han hecho que el traje sea muy cómodo y que yo me sienta muy bien llevándolo. Todo va genial.

— ¿Qué es lo que te gusta del carnaval?

— Lo que mas me gusta del carnaval es el buen rollo que hay, que todo el mundo se lo toma como una época donde dejamos atrás las penas y nos sentimos y lo pasamos bien. Me encanta que todo el mundo salga a la calle a disfrutar y a ser ellos mismos, con alegría.

— ¿Qué supondría para ti ser reina del carnaval 2020?

— Sería el sueño de mi vida, si ya presentarme lo está siendo, ganar sería lo más grande.

— ¿A quién se lo dedicarías?

— Seguramente se lo dedicaría a mi madre, que siempre está conmigo, a mi padre y a mi abuela que ya no está con nosotros y que le hubiese encantado verme sobre el escenario de candidata a reina.

— ¿Qué crees que puedes aportar como reina que no puedan las otras?

— Creo que puedo aportar un poco más de elegancia, respecto a mi traje es algo elegante, más como un diseño de alta costura. Creo que mi punto fuerte sería mi forma de llevarlo, intentaría ser elegante y saber poner las cosas donde están.

— ¿Qué te parece que haya gente que considere machista este tipo de concursos?

— Creo que depende un poco de la persona que lo mire porque la gala de la reina machista no la veo, no me lo parece. Tampoco se ha hecho nada por cambiarlo, no me parece machista. No creo que se cosifique a la mujer porque nosotras nos presentamos porque queremos, nadie nos obliga, hice un casting y sabía a lo que me iba a presentar. Como todo en el carnaval creo que te presentas porque quieres no porque te obliguen.

— Este año un chico ha intentado presentarse a la gala de la reina. ¿qué te parece?

— Creo que debería haber una gala para los chicos si se quieren presentar porque la gala de la reina siempre ha sido de la reina, si ellos quieren presentarse y hacer una gala del rey o del príncipe o como quieran llamarlo creo que estaría bien. Se podría hacer la gala de elección del rey del carnaval.

— ¿A qué otro concurso te presentarías sin dudarlo?

— Me he pensado mucho el tema de Miss Las Palmas pero el rollo de un certamen no me llama mucho la atención. En el caso concreto de los carnavales he participado en el concurso coreográfico y en el concurso de disfraces. El siguiente reto sería bailar con un drag queen, es algo que me gustaría hacer. Me gustaría mucho.

—¿Cuál es tu recuerdo carnavalero más divertido?

—Mi recuerdo carnavalero más divertido fue uno de los años que me presente al concurso de disfraces vestida de mexicana con un vestido precioso y me lo pasé muy bien con toda la gente. No quedamos nada, no gane ningún premio, pero no me importó. Bailaba con el ballet de Begoña Padrón y nos lo pasamos muy bien. Ahí estaba ella siempre muy implicada y siempre dábamos la nota con nuestros disfraces y con nuestras coreografías. Es de los mejores recuerdos que tengo. Yo nunca me llevé algo, la experiencia que fue suficiente, las pequeñas si que se llevaron premios.

— ¿Cuál es tu cuento preferido? ¿Porqué?

— Me gusta mucho La bella durmiente porque me gusta Maléfica más que ella. Creo que es un cuento muy bonito y que al estar ahora más de moda me llama más la atención, está más actual.

— ¿De qué disfrazaría al alcalde? ¿y al presidente del Gobierno?

— Vaya pregunta... a lo mejor como el carnaval va de cuentos lo disfrazaría de Shrek (risas). Al presidente del Gobierno, pues si puede ser de la misma película de Fiona así van juntos (risas).

— ¿Eres más de cine o de series? ¿Cuál es la última que has visto?

— Soy más de series, la última que he visto es Sexeducation de Netflix, está muy bien y es totalmente recomendable, sobre todo para la gente joven o adolescente.

— Si te concedieran tres deseos, ¿cuáles serían y porqué?

— Pues el primero sería tener todos los deseos del mundo así podrían ser más de tres. Si no es posible el primero sería que el mundo sea más justo, porque creo que hay muchas injusticias en las que no nos paramos a pensar, y creo que el mundo debería ser más justo; el segundo que todos podamos ser felices al menos en algún momento de nuestra vida porque creo que hay gente que no tiene esa posibilidad en toda su vida, que nace infeliz y muere infeliz, y el tercero que mi familia sea para siempre, inmortales.