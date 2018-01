Ya es carnaval en la capital

Ser pregonero, «un honor y un orgullo»

Pero sobre todo, dijo que ser pregonero «es un honor y un orgullo que no merezco, pero que me emociona, porque ser carnavalero no es un tema banal, ser carnavalero no es simplemente ser alguien al que le gusta la fiesta y el desmadre, porque el carnaval es algo más que un botellón permitido. Ser carnavalero es una actitud ante la vida».

Pérez señalo que «somos carnavaleros todo el año, porque hacemos de la alegría un elemento imprescindible en nuestra forma de entender la vida. El carnaval es idiosincrasia y orgullo». Aclaró que no hablaba de «orgullo del malo», sino del que me dice que debo recibir a aquellos que no lo comprenden con una sonrisa» y el que invita a perdonar «como haría una buena iglesia, a los que viven y se desviven por censurar y condenar a quien no ha hecho ningún daño, y que solo intentan proponer nuevas formas de arte y cultura».

Por último, dijo que «si algo me llevo de este honor» es la importancia de la familia, «porque de cada experiencia me gusta quedarme con el aprendizaje que deja en mí».