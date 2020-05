Viñetas que retratan el confinamiento

«Me vi un día confinado en el hospital donde estuve una larga temporada por una enfermedad y ese fue el germen de todo», explica Paco Arana, artista multidisciplinar y espíritu inquieto al relatar cómo comenzó a crear, cinco años atrás y con lo que entonces tenía a mano -un teléfono móvil y emoticonos de whatsapp-, mensajes que «pretendían ser una reflexión, un guiño sobre algún tema de actualidad». Esta idea con el tiempo y un ordenador se fue transformando en una serie de viñetas que ahora publica casi a diario en las redes sociales (Facebook e Instagram).

«Sin darme cuenta me estaba acercando al humor gráfico o viñeta reflexiva, un aspecto creativo por el que siempre había sentido una gran atracción», explica el autor de unas creaciones que recogen la realidad que en cada momento le rodea. Por eso desde hace más de dos meses tienen una temática única: el coronavirus Covid-19 y el impacto que la pandemia que ha generado ha tenido en la vida de la población a todos los niveles.

Arana reconoce estar «muy atento a la realidad diaria, principalmente de mi país y de Canarias en particular», una realidad que plasma con su visión artística en una serie que bajo el epígrafe de crónicas víricas suma más de 60 creaciones y que incluso han despertado el interés de diarios de difusión nacional, como es el caso de La Vanguardia, que ha publicado una selección de las mismas.

«Es un tema tan presente que parece que no pasa otra cosa», señala este creador nacido en 1959 en el Puerto de Santa María, en Cádiz y que reside desde los 10 años en la capital grancanaria, al hablar de la motivación que ha centrado unas viñetas que en otros momentos también se han rendido a «temas de interés», como «los incendios en Gran Canaria o en Australia». Y que, señala, también se han nutrido de hechos como «la reciente muerte de Juan Genovés» o «el aniversario del nacimiento de Pérez Galdós» que se conmemoró el pasado día 10.

Añade que en sus creaciones pretende «dar otro punto de vista» sobre aspectos de una actualidad que ahora mismo tiene como protagonista principal la pandemia. Para ello ha tratado de buscar «un estilo que me defina, en el que yo me encuentre bien y que me sirva para expresar lo que yo quiero». Así, expone, «huyo del dibujo y los que hago es buscar imágenes por ahí y las sumo y añado texto» para «encontrar mi modo particular de verlo».

Reconoce en su trabajo influencias de profesionales a los que admira como «El Roto, Morgan o Montecruz», entre otros. «Lo que yo veo por ahí y me gusta porque siempre los he mirado», dice sobre estos autores. Y aclara que «esto es una aportación que yo hago, con de mis limitaciones, a esta situación que nos ha tocado a nosotros».

Arana entiende que esta crisis sanitaria «es también una oportunidad de cambio y eso es lo que reflejo en mis viñetas». Además, puede ser una ocasión para «mirar también qué estamos haciendo», expresa desde su punto de vista un artista que se ha dedicado a muchas facetas. Entre las que se incluye la creación visual, la decoración, el escaparatismo, la escultura o la escritura. Una amplia gama de actividades que, dice, «responde al interior, a la inquietud» ya que «son diferentes momentos de la vida y si estamos en continuo cambio también nuestro quehacer debería ser distinto», atendiendo «al libre albedrío de cada uno».

Por eso, Arana mira más allá al analizar esta nueva etapa que va a fijar las pautas de la sociedad en el futuro e insiste en verla como un momento para la reflexión «porque lo que hagamos será responsabilidad nuestra».