Viaje en el tiempo a la plaza de la Democracia

A mí también me ha llamado la atención esa columna de cantería coronada con un globo terráqueo. Tiene termómetro, y marca casi 29 grados. También hay un barómetro, y están indicadas en una tabla las distancias a los pueblos del interior de la isla. Tiene también una meridiana para conocer las horas en todas las capitales del mundo.

Ahí en la esquina está la Farmacia de Gaspar Meléndez, desde aquí pueden verse el mostrador y los albarelos en los estantes. Justo al lado está la peluquería La Favorita. No me vendría mal un buen afeitado. ¡Ah! Ese portal conduce a la sastrería de don Manuel Milán. ¡Fíjese!, sale un caballero luciendo traje nuevo. Los nuestros no son igual de buenos, pero dan el pego. Sigamos. Este edificio tan bonito de aquí al lado es el Círculo Mercantil. Sorprende verlo así de nuevo. Su altura y sus líneas elegantes contrastan con la simplicidad del edificio de dos plantas de estilo colonial que tiene enfrente y que hoy es el Hotel Monopol. Parece que llegan huéspedes nuevos, y son ingleses. Sentémonos en este banco a observar. Será solo un momento.