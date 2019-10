Vertedero improvisado en el Guiniguada

Asegura que este sendero es usado «por caminantes y ciclistas» especialmente «los fines de semana», con lo que esa acumulación de basura «resulta un peligro» para ellos. Lamenta, además, que el Ayuntamiento acondicionara la zona como sendero y lo venda como un atractivo más de la ciudad para la población local y para los visitantes, pero no se le dé a este espacio la debida atención. «Hicieron un sendero tan bonito pero no lo cuidan, aquí no se limpia nada», señala el líder vecinal.

Aunque no duda en criticar el uso indebido que hacen quienes no tienen escrúpulos a la hora de llenar de basura esta zona de la ciudad «y vienen de noche en camiones para dejar escombros, escayola y hasta muebles», también denuncia que desde el Ayuntamiento capitalino no se atienda este entorno natural como se debiera, porque «aquí no hay policía».

Hay que recordar que el Consistorio de la ciudad creó este sendero peatonal y ciclista en 2017, un camino de siete kilómetros y medio de longitud que discurre entre el Centro de Recursos Ambientales El Pambaso y las inmediaciones del Jardín Canario Viera y Clavijo.