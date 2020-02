Vecinos piden al Cabildo que proteja el casco histórico de los carnavales

La asociación de vecinos Triana-San Telmo mantiene su lucha para que el núcleo fundacional de la ciudad no acoja eventos carnavaleros. A raíz de los daños sufridos por los muros de un lateral de la plaza de Santa Ana, como consecuencia de un accidente que se produjo durante el desmontaje del escenario del pregón de la fiesta, el colectivo vecinal se ha vuelto a dirigir al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para exigir «la anulación de los actos de carnaval previstos a realizar en los días 15, 22 y 24 de febrero de 2020 en el casco histórico de Vegueta-Triana».

El nuevo escrito, presentado esta semana y firmado por la presidenta de la asociación, Pepa Sánchez, entiende que la suspensión de los actos de carnaval es una «medida para garantizar el cuidado y conservación del patrimonio de Vegueta y Triana».

La representante vecinal también se ha dirigido ya al Cabildo de Gran Canaria para que se interese por el arreglo de la plaza de Santa Ana. «Vamos a solicitar el amparo del Cabildo para que se no se realice el carnaval ni se celebren botellones porque estamos cargándonos el patrimonio histórico», aseguró la representante vecinal, «la plaza suele estar llena de pales de cerveza y hierros, algunos escalones ya están rotos..., nos vamos a quedar sin nada».

Los daños a los que hace referencia Sánchez estuvieron provocados por un camión que no pudo parar cuando daba marcha atrás. La concejala de carnaval, Inmaculada Medina, aseguró que los desperfectos no afectaron al patrimonio histórico porque no se trata de piezas de cantería originales ya que éstas fueron sustituidas hace veinte años durante el mandato de José Manuel Soria.

Por su parte, La portavoz del Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Pepa Luzardo, exigió ayer que el informe de valoración de los daños causados en la plaza de Santa Ana sea remitido para su valoración a la Comisión de Patrimonio Histórico.

Luzardo lamentó el «escaso interés» del alcalde, Augusto Hidalgo, y sus socios en preservar nuestro patrimonio, «más aún cuando estos hechos se producen dentro del ámbito protegido desde 1973 en virtud del decreto que declaraba Vegueta-Triana como conjunto histórico-artístico de carácter nacional».

Los desperfectos, que afectaron a un importante tramo del muro de cerramiento del lado más próximo al Palacio Episcopal, «no propiciaron reacción alguna de los responsables políticos, demostrando un pasotismo absoluto», agregó la edil del PP, quien subraya que las primeras reacciones municipales llegaron tras la denuncia de la asociación de vecinos.

«Lo peor de todo es que cuando se valora este incidente, que para nosotros es grave, la concejala Inmaculada Medina le resta importancia al afirmar que se trata solo de un muro», continuó Luzardo, «lo que pone de manifiesto la escasa sensibilidad con la que se despacha un asunto que afecta al corazón turístico e histórico del municipio».