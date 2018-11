Vecinos de Alfredo L. Jones denuncian la ausencia de podas

«Esto se vuelve a repetir. Hace un año podaron los árboles, y dijeron que lo harían cada seis meses. Lo hicieron la primera vez y nunca más. Ya están las ramas entrando por las ventanas de nuevo», asevera Agustín López, propietario de un edificio en la zona.

López manifiesta su desagrado, ante el problema que vive. Un hecho que lleva tiempo sin resolverse a pesar de la solución provisional que se produjo hace más de un año.

«Seguimos igual, porque, para empezar, los árboles son demasiado anchos para el tipo de vía en el que nos encontramos. Y ya que están, se necesita un control. Una poda y fumigación habitual, que nunca ha tenido», relata indignado.

Este vecino, que tiene a la zona por «el vestíbulo de la capital», indica que el estado de los árboles convierte la zona en un lugar poco deseable por la falta de poda. «Las ramas se menten por las ventanas, eso lo puede ver todo el mundo. Y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria no toma medidas. Que las ramas se metan en las casas no solo nos quitan la visión de la calle, además hace que se cuelen en nuestra casa muchos insectos. Cucarachas, porque esto es un nido de ellas, y la dichosa mosca blanca», comenta.

Este es un problema que le ha ocasionado problemas, sin ir más lejos, con los inquilinos de su edificio. Que denuncian que no pueden abrir las ventanas y salir a los balcones.

Harto de esta situación suelta un lamento. «Esta calle tiene 323 metros, cuatro hoteles, dos de cinco estrellas y dos de tres, y uno que se acaba de inaugurar, y creo que nosotros no nos merecemos este trato».

Este vecino intento poner orden por su cuenta, pero también ha claudicado en ese aspecto. «Varias veces he contrado a unas personas que vienen y, junto conmigo, cortamos las ramas. Pero, claro, yo no puedo hacer eso porque lo tienen que hacer los especialistas de Parques y Jardines. Y, además, es peligroso. Primero para nosotros, porque se trata de ramas muy pesadas y difíciles de manejar. Pero también para los viandantes, a los que se le puede caer algo encima. Porque, claro, nosotros no podemos cerrar la calle», manifestó.

López indica que está harto de llamar al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para que este asunto tenga solución. «Cuando me contestan dicen que ya pasará por aquí el personal, pero nunca es así. Así que estamos cansados de que una calle como esta tenga este aspecto», asegura.

Una de las principales quejas es de que en muchas ocasiones sean precisamente los vecinos los que tengan que tomar la iniciativa para atajar ese problema. «El Ayuntamiento, como administración, tiene su personal. Se supone que cuentan con inspectores que pueden venir y darse cuenta de este problema, pero eso nunca pasa», cuentan.