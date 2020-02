Vasi Tiuticova: «Es todo un honor poder formar parte del carnaval»

— ¿Cómo surge la opción de presentarte a reina del carnaval 2020?

— La primera vez que vi la gala de la reina del carnaval Las Palmas de Gran Canaria me quedé impactada y con ganas de participar alguna vez en mi vida en este espectáculo. Me propuse que algún día me presentaría, porque para mi el carnaval de Las Palmas de Gran Canaria es un evento cultural muy importante y de reconocido prestigio por toda Europa. Creo que es un honor poder formar parte del carnaval de esta ciudad.

— ¿Cómo estás viviendo todo el proceso? ¿Muchos nervios?

— Son muchos nervios y mucho trabajo, pero me gusta. Además a mi también me gustan mucho las manualidades y entonces voy al taller y le echo una mano a Willy Jorge, mi diseñador, con muchas ganas. Ya me he probado la fantasía que voy a lucir y he hecho algunas pruebas de cómo me tengo que mover por el escenario. Este año va a ser un poco diferente a los años anteriores pero lo llevo muy bien la verdad.

— ¿Qué es lo que te gusta del carnaval?

— Lo que más me gusta del carnaval es la gente, que se lo pasa muy bien. La gente de aquí, los canarios, son más abiertos y más divertidos que en Rusia. Allí, la gente es mas cerrada, no son mala gente, pero no tienen ese don de divertirse como tienen aquí y cuando llega el carnaval es el momento perfecto para pasarlo bien, divertirse y hacer de todo.

— ¿Qué supondría para ti ser reina del carnaval 2020?

—No se, lo que quiero es participar. En el caso de que gane sería todo un honor representar a un carnaval tan importante como el de Las Palmas de Gran Canaria.

— ¿A quién se lo dedicarías?

— Se lo dedicaría a mi pareja porque él fue el que me dio el último empujón que me faltaba para poder participar en la gala. Yo estaba dudando, él me animaba a intentarlo porque yo no sabía nada al respecto, ni quiénes eran los diseñadores, ni dónde había que ir o con quién tenía que hablar para poder ser candidata a reina. Él me empujo a que me informará y buscará y así fue. Por eso se lo dedicaría a él.

— ¿Qué crees que puedes aportar como reina que no puedan las otras?

— Bueno, creo que todas las candidatas lo merecemos. Lo que puedo decir de mí es que soy una persona muy seria, luchadora y se hablar varios idiomas, me he integrado bastante bien en la isla y hablo ruso. Sí les hace falta hablar ruso les puedo ayudar (risas).

— ¿Qué te parece que haya gente que considere machista este tipo de concursos?

— No, no opino igual. Hay mucha mala gente. En mi opinión la reina del carnaval reúne la belleza de las chicas, de una persona, y la belleza del carnaval. Dos en uno. Para mí es algo muy bonito, sé que últimamente la gente está diciendo que la gala de la reina ha perdido un poco su magia pero creo que no es cierto.

— Este año un chico ha intentado presentarse a la gala de la reina. ¿qué te parece?

— Opino que tendrían que hacer una gala de elección del rey, para los chicos. Ellos tienen más fuerza que nosotras y tendrían más facilidad a la hora de moverse con el traje y para hacer más cosas en el escenario que nosotras. No es por el género si no por la fuerza que tiene cada uno.

— ¿A qué otro concurso te presentarías sin dudarlo?

— No lo sé, sinceramente no me lo he planteado. De momento, para empezar, con la reina.

—¿Cuál es tu recuerdo carnavalero más divertido?

—Creo que mi recuerdo más carnavalero es de 2006, cuando llegué a Gran Canaria con mi primer carnaval. Fue la primera vez que me disfracé y fue el mejor día de todos los días que he vivido en el carnaval.

— ¿Cuál es tu cuento preferido? ¿Porqué?

— Mi nombre es Vasi, pero mi nombre completo es Vasilina o Vasilisa. En realidad en la historia rusa hay un cuento que es Vasilisa la bella, como coincide con mi nombre me encanta y sería ese cuento. De los de aquí creo que me pega más Maléfica, a veces soy un poco mala (risas).

— ¿De qué disfrazaría al alcalde? ¿y al presidente del Gobierno?

— Al alcalde.. no lo sé. Al presidente del Gobierno mejor no lo digo.

— ¿Eres más de cine o de series? ¿Cuál es la última que has visto?

— Soy de las dos cosas, con mi pareja veo más películas en casa, también vamos al cine pero cuando estoy sola veo muchas series. La última que he visto es Lucifer, me gustan las series de fantasía, de película la última fue Qué te hemos hecho esta vez en el cine.

— Si te concedieran tres deseos, ¿cuáles serían y porqué?

— Ahora estoy tramitando mi nacionalidad, me faltaban unos documentos, los entregué y aún no me han dicho nada, mi primer deseo sería que me concedieran ya la nacionalidad, porque de aquí no me muevo. El segundo salud, porque la salud para toda la familia es muy importante, pasamos una época en la que no la teníamos muy bien y eso es importante, y el tercer deseo sería tranquilidad, porque últimamente veo que la gente está muy estresada, todo el día corriendo de un lado a otro y cuando llega el final del día terminamos muy tensos y no debería ser así.