USPB denuncia que se quiere privatizar la seguridad pública

La Unión Sindical de Policías y Bomberos (USPB) lamentó ayer que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria vuelva a recurrir a seguridad privada para completar el dispositivo policial que ha de vigilar por que la cabalgata del carnaval transcurra sin incidentes.

El secretario general de USPB, Víctor García, entiende que «desde la Corporación están haciendo todo lo necesario para seguir privatizando la seguridad pública en beneficio de las empresas privadas».

Se refiere a la noticia adelantada por CANARIAS7 en su edición de este jueves, en la que se informaba de la contratación de cincuenta agentes de seguridad privada para trabajar en la cabalgata.

Pese a que el Ayuntamiento aseguró que estos vigilantes no van a sustituir a los policías (pues su función será la de agilizar el tráfico de las carrozas y que el público respete las vallas, en especial al principio y fin de la cabalgata), para USPB esto genera dudas. «La seguridad no está garantizada con los vigilantes de seguridad privada si no se cumple con el número de efectivos policiales que conlleva un evento de esta envergadura, que convoca a miles de ciudadanos», respondió Víctor García.