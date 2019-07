Una protesta laboral amenaza con vaciar el equipo de emergencias

El 29 de abril una nueva sentencia daba la razón a un trabajador municipal que había solicitado que se le excluyera de los llamamientos del equipo multidisciplinar de emergencia (Emelpa) y volvía a cimbrear el funcionamiento de este recurso. Hace dos años, los trabajadores de la unidad técnica de Protección del Paisaje obtuvieron el respaldo judicial por el que se decretaba que no había obligación de estar integrado en el Emelpa.

Desde entonces se ha tratado de negociar una solución pactada a este problema, cuyo origen está en la orden impuesta en 2014, pero en la Mesa General de Negociación que se celebró justo antes de las últimas elecciones no se pudo llegar a un acuerdo sobre el funcionamiento y retribuciones de este órgano, que está compuesto por técnicos de áreas como Seguridad y Emergencias, Edificaciones, Salud Pública, Acción Social, Protección del Paisaje, Alumbrado, Aguas y Limpieza Viaria.

Hasta ahora, los trabajadores que eran adscritos al Emelpa no cobraban por este cometido, pese a la obligación de estar disponibles y localizables las veinticuatro horas del día y los siete días de la semana. Pero la rebelión de los empleados públicos puso sobre la mesa la necesidad de abonarle este complemento.

«Resulta que si un trabajador social, por poner un ejemplo, debía acudir a una catástrofe a cualquier hora, no le pagaban», explica uno de los afectados, «se aprovechan de que, como empleados públicos, no vamos a dejar a nadie tirado, pero es, por decirlo de manera llana, no tener vergüenza».

En la última mesa de negociación, el Ayuntamiento planteó dos niveles de complementos, en función de la disponibilidad y el nivel: 234,96 euros brutos semanales y 149,52 euros brutos semanales. Sin embargo, los representantes de los trabajadores entienden que la total disponibilidad, la imposibilidad de salir del término municipal o el hecho de que se pueda depurar responsabilidades en los casos en los que el empleado se retrase injustificadamente o no pueda ser localizado, según consta en la resolución de creación del equipo, debería ser valorado mejor.

«Esa cantidad es ridícula», denuncia Leonardo Perera, del CSIF, «tener que dejar a tu familia cualquier domingo debe tener una penosidad importante». Por eso, los sindicatos reclaman que se suba hasta los 299,04 euros brutos semanales. «La valoración solicitada», explica el mismo sindicato por escrito, «era el equivalente mensual a la subida salarial aprobada para cada uno de los concejales» en el famoso pleno que duró un minuto y cuarenta segundos.

Pero el concejal de Recursos Humanos del Ayuntamiento, Mario Regidor, entiende que las diferencias no son tanto económicas como de organización. El edil adelantó que la semana que viene presentará una nueva propuesta a los sindicatos, aunque de momento no quiso adelantar detalles de la misma.

En otras comunidades autónomas, como el caso de Asturias, la disponibilidad total de los trabajadores alcanza los trescientos euros, según explican los empleados del Ayuntamiento.

El equipo multidisciplinar de emergencias (Emelpa) del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria actúa en los casos que no son catalogados de catástrofe o calamidad pública y requieren de una atención inmediata, tipo caídas de techos o muros, incendios, deslizamientos y otros incidentes similares.