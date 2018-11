$!Una oficina de 1909

Más que la actividad que realizan, lo que me interesa es la escena, que ejerce un gran poder sobre mí y me atrapa. No puedo evitar fijarme en los altos escritorios de caoba con sus lámparas auxiliares; los gruesos libros de contabilidad sobre el estante y los tinteros; los sellos y tampones; la caja fuerte de fabricación inglesa, abierta de par en par; y la preciosa máquina de escribir alemana. En 1921 la entidad será absorbida por el Banco Hispano Americano. Pero aún quedan algunos años para eso. Le toca el turno a la dama, y luego a mí. Uno de los empleados me mira. Será mejor que regrese a mi escritorio.