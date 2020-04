Una odisea de más de 40 días marcada por un aislamiento total

«Llevo 42 días enfermo y más de 29 en aislamiento absoluto y se han negado a hacerme la prueba del Covid-19». Así resumía Daniel Cuadra este martes, por teléfono desde su casa, la odisea por la que está pasando para saber si padece una enfermedad que mata a miles de personas en todo el mundo y que mantiene el estado de alarma en el territorio nacional.

Apunta que el 28 de febrero comenzó a sentirse mal. «Tenía fiebre, tos, algo de mocos y estaba con falta de aire», explica. Por eso a la mañana siguiente, «con 39,5 de fiebre» acudió al centro de salud más cercano a su domicilio, en Arucas. Dice que a sus 45 años no tenía problemas previos de salud, salvo «uno de vejiga que no estaba aún diagnosticado». En esa visita, la doctora de urgencias -«que me atendió muy bien como todo el personal del SCS en todos los centros a los que he ido»- le recetó un antibiótico para la «faringitis aguda» que le diagnosticó. Además, le remitió a su doctora de cabecera el lunes siguiente.

Ese día acudió a la cita «con mi doctora, que para mí es como mi madre porque se ha portado súper bien y me ha hecho seguimiento diario», quien le confirmó que además «tenía bronquitis aguda» y le puso un tratamiento. Sin embargo, esa misma jornada «por la tarde empiezo con vómitos y diarreas y la fiebre no me baja de 38,5». Al día siguiente, lejos de mejorar, «pierdo el olfato y el gusto y todo me sabe salado, el agua potable me sabe a agua de mar».

Daniel comenta que su nerviosismo crece «porque la fiebre no me bajaba». Decide informar a su doctora que, por vía de urgencia, le manda a hacer «una radiografía de los pulmones, para descartar neumonía, porque ya estaban con lo del coronavirus», apunta quien recuerda que es comercial y está «en contacto con una media de entre 300 y 400 personas de cada semana».

La prueba no reveló nada pero la facultativa inició un control diario de su estado por teléfono y «con muy buen criterio, me puso en aislamiento». Pero «el 14 de marzo empeoro hasta el punto de que no puedo respirar, la saturación me baja a 92» y va al Negrín. «Me hacen un montón de pruebas y me dicen que tengo síntomas, pero por el decreto del Ministerio de Sanidad, al no ser una persona de riesgo, no me hacen la prueba del Covid-19», y le envían a su casa,

Pero Daniel sigue enfermo. «He perdido en 40 días 12,5 kilos», comenta, ya que «cada vez que me dan los picos de fiebre me quedo botado y no tengo a nadie en casa que me ayude», pues «mi pareja trabaja en el SCS en Fuerteventura y mis padres son personas mayores de riesgo».

Y el 20 de marzo «me vuelvo a encontrar peor» y su doctora le manda al Negrín, pero tampoco hay prueba. «Me dicen que tengo una infección respiratoria no complicada», señala.

La semana pasada tras tres días de mejoría vuelven la fiebre y los vómitos y regresa al Negrín. No le hacen la prueba, «que mi doctora solicita por tres veces» pero en el diagnóstico «pone descartar infección respiratoria secundaria Covid-19».

Por fin su doctora le dijo que este lunes le llamarían de Atención Primaria para hacerle la prueba en casa. Pero el médico que le contactó «me la deniega,» porque «soy una persona sana y no estoy en factor de riesgo». Entonces le explicó que «vivo aislado» y «me responde que todos estamos así». Pero Daniel le replicó. «Le digo que él está confinado pero yo estoy aislado, porque mi familia no me puede ayudar», apunta.