Un espectáculo que compensa la espera

Sandra Pérez da por buenos «los tres días no retribuidos» que se ha pedido en la empresa para la que trabaja y así poder hacer vigilia por partida doble ante la taquilla del carnaval de Una noche en Río, junto al edificio Miller en Santa Catalina. Y es que un año más, y ya van once, se ha garantizado ser la primera de la fila para comprar las entradas para la preselección drag del 1 de marzo, como para la gala drag del día 4, citas a la que presume no ha faltado en ninguna de sus ediciones.

Por eso, tras abrirse este miércoles la venta a las nueve de la mañana y conseguir las cuatro entradas que se podían adquirir por persona no dudaba en confesar que «merece la pena» haber estado al raso y sin pegar ojo «desde las cinco de la mañana del lunes».

Tras el esfuerzo, reunía sus bártulos para irse a casa a descansar. Y es que como ella, los incondicionales de una de las galas más esperadas del carnaval capitalino, en los momentos previos a la apertura de la taquilla, ya recogían las casetas, sillas, mantas, termos de café y demás armas con las que han combatido las horas que han pasado al intemperie en Santa Catalina.

«Hemos traído mantas, comida y medicinas», explican entre risas Lorena Morán, Selena Jorge, Sara Díaz y Luisa Reina, un grupo de amigas llegadas desde La Isleta a las que la gripe que padece alguna de ellas no les ha frenado a la hora de hacer guardia, por cuarto año consecutivo, para vivir en personas «un espectáculo que se ve a nivel mundial». Además, reconocen, «este año es el que menos frío ha hecho».

Pero para ellas el carnaval es más que la gala drag pues les gusta disfrazarse y salir a calle a disfrutarlo. «Este año tenemos disfraces de Mickey y Minnie, de animales y de indio», explican.

Con unos churros y un chocolate calentito combaten Emilio, Christian y Adolfo los pocos minutos que les quedan para llegar a la taquilla después de pasar la noche en el parque y haber hecho lo propio también para conseguir las entradas para la preselección drag. «Llegamos el lunes a la siete de la mañana para comprar, nos fuimos y luego llegamos el martes por la tarde para comprar las de la drag», apuntan estos amigos residentes en el Cono Sur capitalino.

A su juicio, ambos espectáculos son diferentes porque «en la preselección ves a todos los participantes y ya en la final hacen otro tipo de espectáculo porque siempre se guardan cosas, como las murgas», indican. Tienen claro que la espera «vale la pena» con tal de hacerse con unas entradas que les abren las puertas a disfrutar de una gala a la que acudirán con algunos de sus familiares. «Por eso repetimos», exponen.

Alexis Pérez es integrante de Trapasones pero en sus «más de 30 años como murguero» también ha pasado por formaciones como Rockefellers y Chancletas.

Este miércoles fue una de las primeras personas en conseguir sus entradas para la drag tras pasar en vela una noche en la que por suerte «no nos llovió como el año pasado, que casi tuve que coger una piragua».

A su modo de ver, la organización del carnaval debería «cambiar esto de la entradas para que las personas no estuvieran aquí botadas». Propone como «única solución» repartir previamente un número entre quien prefieren comprarlas en taquilla en lugar de hacerlo on line.