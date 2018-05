Un cupón para Benito Pérez Galdós

"Este cupón traslada de forma humilde esta efeméride, este 175 aniversario del nacimiento de uno de los grandes novelistas y dramaturgos de la historia de la literatura española y, por supuesto, un hijo de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria", ha dicho durante la presentación a los medios el delegado territorial de la ONCE, José Antonio López Mármol.

El cupón, del que se editarán cinco millones y medio, pretende "realzar la figura de un hombre que supo hacer la crónica perfecta de la España del siglo XIX" y "hacer accesible su obra", ha explicado el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Augusto Hidalgo, quien ha agradecido también a la ONCE que "apueste y potencie, como ha hecho en otras ocasiones, los símbolos y la historia de esta ciudad".

"Desde la ONCE, tratamos de servir lo mejor posible a nuestros afiliados a través de la cultura", ha señalado el delegado de ONCE en Canarias, refiriéndose a la iniciativa "Biblioteca Digital", "donde los afiliados disponen, en un formato accesible, de cualquier obra de Pérez Galdós".

Benito Pérez Galdós, nacido en Las Palmas de Gran Canaria el 10 de mayo de 1843, es uno de los grandes de la novela realista del siglo XIX y su obra es una de las más extensas de la literatura española, abarcando novela y teatro.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los 20.000 agentes vendedores y, además, pueden adquirirse desde la página web oficial de Juegos ONCE (www.juegosonce.es) y en establecimientos colaboradores autorizados.