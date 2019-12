Un centenar de locales amplían sus horarios esta noche y el 31

La Concejalía de Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria había concedido hasta la jornada de ayer lunes un total de 101 autorizaciones para la celebración de fiestas con motivo de las fechas navideñas para hoy, Nochebuena, y para el próximo día 31, con motivo del Año Nuevo.

El Servicio de Actividades Clasificadas, perteneciente al área de Urbanismo, procedió a denegar una solicitud debido a que el tipo de local para el que se solicitaba no reunía las condiciones para organizar este tipo de eventos y ayer se encontraba a la espera de confirmar otros cinco permisos para fiestas de fin de año.

El número de establecimientos en el que se van a organizar fiestas tanto esta noche como el próximo día 31 serán por ahora de 53 locales, tres están pendientes de confirmación. Una cifra ligeramente inferior a los 60 establecimientos que solicitaron permisos el año anterior.

La mayor parte de los promotores se han decantado por solicitar permisos para ampliar horario tanto para hoy día 24 como el próximo 31. Así, del total de solicitudes, tan solo hay seis permisos para celebrar únicamente la fiesta el 31 de diciembre.

La mayor parte de las peticiones de autorizaciòn corresponden a ampliaciones de horarios de establecimientos de la capital que cuentan con licencia municipal de apertura de actividad clasificada musical y de restauración o han presentado la declaración responsable con proyecto y certificado técnico para dicha prórroga.

Algunas de las celebraciones más numerosas son la que se va a desarrollar en la terraza Sotavento, con un aforo de 307 personas; El Club Marítimo Varadero, con 300; y la terraza Tao, con 915.

Otras de las fiestas numerosas pendientes de confirmar para el día 31 de diciembre son la de la casa de Tino Montenegro, la de Las Brujas y la de la plaza de la Música.

El plazo de presentación de solicitudes permaneció abierto desde el día 5 de noviembre hasta el 5 de diciembre. Las fiestas de Navidad y Fin de Año que sean autorizadas deberán finalizar, como máximo, a las 06.00 horas y contarán con media hora para su desalojo.

Aquellos establecimientos que no hayan comunicado o no hayan presentado su solicitud dentro del plazo establecido, no quedarán habilitados para llevar a cabo ni la ampliación del horario ni la celebración de la fiesta hoy 24 y el 31 de diciembre.