Últimas fábulas de las fases murgueras

Vestidos de mercenarios Los Chacho Tú abrieron la última fase del concurso con la UD Las Palmas en la diana coreando un «vete ya, vete ya» en alusión a Miguel Ángel Ramírez y al aficionado que «se sienta y no protesta y señala a quién lo hizo» antes de pasar a recordar que a Coalición Canaria «se le acabo el negocio a los tuyos» «ni caso Grúas ni más engaños». Hicieron un alegato a favor de la legalización de la eutanasia antes de convertirse en cromos. Las Crazy Trotas celebraron 20 años en el carnaval con un circo musical que denunció el bullying a través de la mujer barbuda «desde que era niña sufría siempre al ser diferente aguantando las burlas de la gente» «lloraba sola a escondidas». «No nos burlemos del distinto», cantaron defendiendo la diversidad y el respeto al diferente. De ahí pasaron a denunciar las dietas milagro que proliferan «para sacar cuerpito» «para que estés en forma y de paso te saco todo el dinerito». Las Simpatikonas recordaron las profesiones que se han dejado morir «recuerdo al panadero que entregaba con esmero en cada casa su pan» profesiones «que se van quedando atrás». Aconsejaron donde no comprar «la moda es comprar en internet (..) me cago en Aliexpress», denunciaron con humor antes de remarcar «tu salud es lo principal». Las Kikirinietas vestidas de subrayadores denunciaron que «los agricultores están hasta los bemoles de pagar una miseria a nuestros trabajadores» de «no valorar lo nuestro». Continuaron criticando la Sanidad «me duele ver morir a familiares en Urgencias» o pasar «años en la lista para hacer operada seguro que me llaman cuando esté enterrada» y reclamaron aprobar la eutanasia. Las Tramposas repasaron las noticias desde la crítica «a las cosas chungas de la actualidad» como el coste de la educación «las prácticas también son pagás sin saber si van a hacerlas» porque «puede ser que no hayan plazas». Además de la accesibilidad «no puede entrar en clase en silla de ruedas». Las Lady Chancletas cantaron a los diferentes niveles como el de la «estupidez de los que siempre escriben en internet no paran de criticar en carnaval» o del «nivel del mar». Ser lady es mi razón», subrayaron. Los Legañosos cerraron la última fase recordaron cuando «Tenerife se quedó sin luz» y cantaron contra las petroleras «las plataformas que quiero que veas son las de drag queen y no de petroleras» destacando que «no hay energía limpia solo por interés» de la empresas energéticas.