Tres años de espera por una calle

Al margen de los problemas del barrio, hay en La Montañeta una sensación de deuda histórica con uno de sus vecinos, Cristóbal Cabrera, al que llamaban hace décadas el padre de los leprosos por los cuidados y la dedicación que profesó a todos estos enfermos, pero también por la vocación mostrada como practicante a todos los vecinos del entorno de Tafira.

Carmen Sosa, de la asociación de vecinos La Graciosa de La Montañeta, se arremanga el pantalón para descubrir una cicatriz que corre paralela a la canilla. «Esto me lo curó él», explicaba, «fue un hombre bueno, siempre con el maletín por todos los sitios hasta la última hora».

El recuerdo del practicante Cristóbal Cabrera sigue vivo en las mentes de los mayores del barrio, quienes no quieren que se evapore bajo el progreso. Su agradecimiento solo se ve superado por su paciencia y por eso no cejan en su empeño de que una calle de la zona lleve su nombre.

En esas están desde el año 2015, cuando las asociaciones de vecinos La Hermandad del Fondillo, Bandama de Tafira Alta, Virgen de los Dolores de La Calzada, Tamaragua de Los Hoyas, Quilmes de Tafira Baja, La Graciosa de La Montañeta, la asociación cívico-cultural La Solana-El Plátano y la asociación Orden del Cachorro Canario, junto con otros 143 vecinos a título individual, solicitaron al Ayuntamiento que nominara la calle en favor de Cristóbal Cabrera.

Primero pidieron el tramo de la Casa del Gallo a la Cruz del Inglés «pero entonces aparecieron dos médicos y se la dieron a ellos»; luego desde la Casa del Gallo a la rotonda de Tafira Baja, pero el Ayuntamiento les respondió que ese tramo no ha sido municipalizado, con lo que no figura en el inventario de bienes y derechos del municipio, aunque el Cabildo de Gran Canaria les contestó que no existe inconveniente alguno en acceder a su propuesta. En este caso, el departamento de Obras Públicas que dirige Ángel Víctor Torres les aclaró que su punto de vista «ha sido puesto en conocimiento del Ayuntamiento, al ser el callejero municipal asunto de su competencia».

Ahora los vecinos aseguran que si al tripartito municipal tampoco le gusta, que lo pongan en la plaza de Tafira.