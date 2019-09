El asesino confeso de La Matula recibe el alta e ingresa en prisión

El autor confeso del asesinato de María Luisa A.R. en el barrio de La Matula, ya duerme en prisión después de que la magistrada del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Las Palmas de Gran Canaria dictara una providencia interesando su traslado desde el Hospital Insular hasta el centro penitenciario al haber recibido el alta médica por las quemaduras que sufrió durante la deflagración que él mismo provocó.

Ángel M. C., de 65 años de edad, está siendo investigado por los delitos de asesinato e incendio después de que confesara haber acabado con la vida de su mujer a puñaladas en junio de 2018 y de haber hecho explosionar posteriormente su casa utilizando varias bombonas de gas mientras se hallaban ambos en la misma –ella sin vida en la cama y él acostado a su lado–. La magistrada adoptó esta medida después de que un equipo de dos médicos forenses pertenecientes al Instituto de Medicina Legal de Las Palmas fuera a examinarlo a la planta séptima del Hospital Insular. En dicho recinto hospitalario permanecía ingresado desde que fue trasladado desde la Unidad de Quemados del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla tras haber hecho explotar las dos bombonas de gas en su propio domicilio poco después de las de la diez de la mañana del pasado 8 de junio de 2018. Los forenses concluyeron en el examen al que fue sometido el investigado a principios de este mes de septiembre, que el estado en el que se encuentra es «secuelar» y podía ser dado ya de alta ya que no precisa de atención médica especializada sino de «autocuidados consistentes en higiene, hidratación y continuidad en los ejercicios» de rehabilitación que venía realizando hasta la fecha. Por este motivo, la magistrada determinó que Ángel M. C., podía seguir cumpliendo la medida cautelar de prisión provisional ya dentro del centro penitenciario.

Pesquisas. Aparte del ingreso en prisión del asesino confeso de María Luisa A.R., la instrucción de este procedimiento ha seguido indagando y esta semana pudieron escuchar el testimonio de los dos menores hijos de la fallecida que fueron sometidos a una exploración en presencia de la magistrada, la fiscal, los letrados de las partes y asistidos por un equipo de psicólogos en la Sala Gesell de la Ciudad de la Justicia, un departamento especial donde se llevan a cabo diligencias en las que hay menores implicados.

La instrucción de este caso del crimen de La Matula está ya en su recta final después de 15 meses de intenso trabajo, aunque aún queda por conocerse el informe definitivo de la autopsia de María Luisa A.R. y otras diligencias de investigación solicitadas por las partes, además de las que aún puedan interesar para el esclarecimiento de este caso.