Soledad Rodríguez reparte fortuna por La Isleta

Emoción.

Rodríguez tardó en darse cuenta del premio que había despachado. Pero al comprobarlo le tembló todo el cuerpo. «Precisamente el sábado tuvimos la fiesta navideña de la ONCE. Cuando estábamos allí y dijeron el número que había salido pensaba que había vendido las dos últimas cifras. Luego llegué a casa y comprobé en el listado los números que había despachado y vi que había vendido las cinco cifras y la serie. Me puse muy contenta, no me lo podía creer y me puse muy nerviosa, como si lo hubiera ganado yo», señala.

Soledad Rodríguez espera que ahora que ha vuelto estar bendecida con vender un gran premio eso tenga un efecto llamada para nuevos clientes. «Ya he dado dos buenos premios, y no hay dos sin tres. Ahora mi sueño es vender el cuponazo que pueden ser nueve millones, o 15 si el cliente paga cinco euros», cuenta feliz por los acontecimientos.