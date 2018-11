Siete cruceros llegarán a la capital este fin de semana

Grandes buques se alternan en estos días en el Muelle Santa Catalina con singulares navíos de vacaciones, entre los que no faltan un singular velero o un lujoso y pequeño crucero de alto standing.

La ciudad aguarda hoy al Star Flyer (de Star Clippers, consignado por Marmedsa): un espectacular velero en el que sus 170 pasajeros pueden disfrutar de la experiencia de una navegación a la antigua, al tiempo que mantienen a su alcance los lujos propios de un crucero. Además, en ese mismo día tienen programada su escala dos colosos de Royal Caribbean (consignados por Bergé Marítima): el Jewel of the Seas y el Navigator of the Seas. Barcos cuya capacidad ronda los 3.000 pasajeros y mil tripulantes, que se han convertido en habituales de la capital grancanaria en las últimas temporadas.

El sábado se espera a otros dos buques. De un lado, el Marella Dream (de Marella Cruises, consignado por Intercruises). Y de otro, el singular Le Champlain (de la prestigiosa Ponant, consignado Hamilton & Cía): uno de los barcos más lujosos del mercado, en servicio desde este mismo año y que realiza su primera escala en Las Palmas de Gran Canaria, antes de partir rumbo a Cabo Verde. Con capacidad para poco más de un centenar de viajeros, entre sus lujos incluye un servicio de mayordomo y una variada oferta de restauración.

El domingo la capital grancanaria cierra su fin de semana se cruceros con el habitual esta temporada Mein Schiff 1 (de TUI Cruises, consignado por Hamilton & Cía) y el AIDAstella (de AIDA, una de las navieras más fieles a la ciudad, consignado por Pérez & Cía). Ambos barcos realizan en la jornada dominical escalas de Puerto Base (embarque y desembarque de pasajeros).

Los cruceristas podrán disfrutar el fin de semanas de las habituales actuaciones folklóricas que se organizan con este motivo.