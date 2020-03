«Si haces una gala como antaño la gente no responde igual»

— Está estrenando el título de drag queen del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2020, algo que ya logró en la edición de 2017 y que le da acceso a un club tan exclusivo que solo contaba con dos miembros con anterioridad. ¿Cómo se siente?

— Estoy encantado. Estar en ese elenco Crisalidrag, Grimassira y yo... mejor imposible. Me siento súper feliz del resultado, de cómo ha salido todo y de que el trabajo haya sido valorado.

— El espectáculo con el que se ha hecho con este nuevo reconocimiento ha vuelto a estar inspirado en la temática religiosa, en este caso en las figuras de Adán y Eva, ¿por qué?

— Creo que es la esencia de Sethlas. Es la esencia, es la imagen, es la marca y yo creo que la gente también quiere ver eso.

— ¿Apostar por esa puesta en escena era también una forma de reivindicarse después de lo que ocurrió con su espectáculo de 2017?

— Realmente no porque reivindicarme no creo que hubiera hecho falta porque el juez en su día ya reivindicó y ya dictó sentencia de lo que realmente pasaba. Así que por ese lado no, simplemente es la imagen de un libro (La Biblia) que, además, es el libro más leído del mundo, y que es llevado a una libre interpretación.

— Un espectáculo de las características del que representó en Santa Catalina, ¿cuánto trabajo requiere, cuánto tiempo ha invertido en él?

— ¿Quieres que te sea sincero?, pues desde diciembre de 2018, que fue cuando dije: me voy a presentar a la gala drag queen del carnaval de Las Palmas Gran Canaria. ¿Con qué?, con Adán y Eva. Pues a partir de ahí es cuando empieza uno a darle a la cabeza, a buscar músicas, diseños, qué hago, qué no hago, cómo lo llevo, qué giro le doy, cómo lo estructuro... O sea, no te puedes hacer una idea del trabajo que hay.

— Para condensarlo en apenas tres minutos.

— Sí, mi niña, en nada, tres minutos quince. Imagínate, qué locura.

— Y en el aspecto económico, ¿cuál ha sido la inversión que ha necesitado para poder plasmar en el escenario esa actuación que había diseñado al milímetro en su mente a lo largo de todo ese tiempo de preparación?

— Tengo un patrocinador maravilloso, Escuela de Hostelería Europea, que me ha dado una cantidad bastante importante pero en total el espectáculo tiene 15.000 euros.

— Le pregunto por el coste de un espectáculo como el suyo porque esta semana Drag Chuchi, de quien toma el relevo como drag queen del carnaval capitalino, calificaba de irrisoria la cuantía económica del premio al que se opta en gala en comparación al gasto que hacen los participantes.

— Estoy totalmente de acuerdo con él. El premio que obtenemos no te da ni para pipas, no te compensa. Si no cuentas con un patrocinador no es que sea difícil, es imposible, es inviable. A no ser que pidas un préstamos al banco como si te fueras a comprar un coche.

— Otro de los aspectos que ha criticado su antecesor es el poco protagonismo que tiene el drag durante su reinado y que muchos de los actos se concentran en el último mes del mismo. ¿Lo comparte?

— Yo gané en 2017 y no puedo decir lo mismo porque me llovió de todo y tuve un montón de cosas, pero sí es verdad que tengo un amigo que ganó en 2018, que es Drag La Tullida, y también es verdad que todo se concentra al final y estás un poco olvidado.

— Con el tirón que tiene la gala, ¿cree que se le saca suficiente provecho como herramienta de promoción del carnaval capitalino?

— Creo que no, creo que se podría sacar el doble de lo que se saca porque aquí hay arte para mostrar al mundo y es único aquí.

— Hablando de arte, ¿que le pareció el nivel de la gala del viernes?

— No la he visto, tengo que pararme a verla, pero me pareció una gala bastante nivelada.

— ¿Considera que el que los números cuenten cada vez con más vestuario, atrezo, cuerpos de baile y demás ha restado espontaneidad y diversión al espectáculo?

— No, en absoluto. Creo que la gente lo ha pedido. Si tú haces una gala como antaño la gente no te responde igual. Creo que nos hemos adaptado a los tiempos y todo evoluciona, y nosotros hemos evolucionado con los tiempos.