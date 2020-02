Miriam Silva: «Ser reina me brindaría una multitud de oportunidades»

— ¿Cómo surge la opción de presentarte a reina del carnaval 2020?

— La propuesta partió de mi diseñador Samuel Castellano. El año pasado me lo propuso pero por el trabajo y la dificultad de compaginar los horarios no pude aceptar. Siempre he tenido la ilusión de presentarme a reina del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria ya que en el 2014 ya participe en el concurso de maquillaje corporal del carnaval capitalino y quería probar esta experiencia, siempre me ha hecho ilusión.

— ¿Cómo estás viviendo todo el proceso? ¿Muchos nervios?

— La verdad es que con muchos nervios pero muy bien. Las compañeras me han acogido muy bien y la verdad es que estoy contenta y feliz con este proyecto. Me he probado el traje, ya lo he visto, solo falta hacer algún detalle más, me encanta. Creo que Samuel ha hecho una fantasía para mi, me veo completamente reflejada en ella y creo que lo voy a defender de la mejor manera posible sobre el escenario.

— ¿Qué es lo que te gusta del carnaval?

— Lo que más me gusta del carnaval es todo. Es risas, fiesta y alegría aporta todo lo positivo.

— ¿Qué supondría para ti ser reina del carnaval 2020?

— Ojalá ¿no? (risas). Si fuera reina del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria sería una ilusión cumplida que tengo desde hace mucho tiempo. Me serviría para abrirme muchas puertas, también en el mundo laboral. Me brindaría una multitud de oportunidades.

— ¿A quién se lo dedicarías?

— Se lo dedicaría sobre todo al equipo que forman SC diseños, a mi patrocinador, Airvema Insular, porque sin Ovidio no habría sido posible poderme presentar a reina del carnaval. Y sobre todo a mi abuelo.

— ¿Qué crees que puedes aportar como reina que no puedan las otras?

— Creo que mi punto fuerte en comparación con las otras candidatas es que soy una chica simpática, agradable, con un buen sentido del humor y con mucha alegría y don de gentes. Creo que podría aportar muchas cosas positivas.

— ¿Qué te parece que haya gente que considere machista este tipo de concursos?

— No me lo parece. No creo que se cosifique a la mujer, en absoluto.

— Este año un chico ha intentado presentarse a la gala de la reina. ¿qué te parece?

— No lo considero así. He leído muchos comentarios en las redes sociales al respecto. Simplemente, creo que debería haber un carnaval para el rey y la reina, con un día para nosotras, para las aspirantes a reina. Estoy de acuerdo en que se presente, lo aceptaría, evidentemente todos debemos tener la misma igualdad de oportunidades pero lo separaría en dos concursos.

— ¿A qué otro concurso te presentarías sin dudarlo?

— Me gustaría en las comparsas. Siempre me han gustado y también las murgas, me encantan. Soy de las que está pendiente de ellas en todas las fases y no me importaría formar parte de una. Me encanta lo que reivindican, lo que critican, lo que consiguen con cada frase que dicen y la pasión que ponen.

—¿Cuál es tu recuerdo carnavalero más divertido?

— Cuando participé en el concurso de maquillaje corporal, fui con muchos nervios, sudaba mucho y lo que recuerdo es que cuando quedaba una hora entre cinco personas me maquillaban rápido lo que quedaba para poder estar lista y salir al escenario. Me acuerdo que salí a lo loco y me comí el escenario. Creo que esa experiencia me puede servir para la gala de la reina que hay que disfrutar del momento, sin darle muchas vueltas y vivirlo con intensidad, y no arrepentirse nunca de nada.

— ¿Cuál es tu cuento preferido? ¿Porqué?

— El Principito. De niña me encanta leer mucho y me acuerdo de una frase que decía el zorro al Principito algo así como ‘no puedes juzgar a una persona por la imagen quédate con lo que la persona es de corazón’. Esa frase me marcó mucho de pequeña porque te enseña lo que es la verdadera amistad, lo que es el amor.. me enseño mucho por eso me encanta.

— ¿De qué disfrazaría al alcalde? ¿y al presidente del Gobierno?

— De El principito y al presidente del zorro.

— ¿Eres más de cine o de series? ¿Cuál es la última que has visto?

— Series. Te recomiendo Juego de tronos, me encanta. El final no tanto, la verdad es que me esperaba otra cosa pero aún así la recomiendo.

— Si te concedieran tres deseos, ¿cuáles serían y porqué?

— El primero mucha salud, el segundo ser reina del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, porque no, y el tercero, y no porque ello el menos importante, paz, que haya mucha paz en el mundo.