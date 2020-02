Amy Monzón: «Ser candidata marca un antes y un después en mi vida»

— ¿Cómo surge la opción de presentarte a reina del carnaval 2020?

— Tiene su historia. Siempre he estado viendo a las candidatas y me ha encantado y me emociono cuando he visto participar a candidatas sordas. Nunca se me había dado esta oportunidad pero sí es verdad que había participado en la Carnaval Fashion Week. Desde hace dos años estoy desfilando allí pero nunca me imagine ser candidata a reina del carnaval. El año pasado mi diseñador, Isaac Martínez Vicente, me dijo que quería hablar conmigo. Pensé que era para volver a participar en la Fashion del carnaval y mientras estábamos hablando me propuso ser su candidata. Pensé que me estaba haciendo un casting, desconocía que la asociación ya había contactado con él para que presentará candidata. Tuve dos días para asimilarlo. Estoy súper contenta. Doy gracias al diseñador y al patrocinador por poder hacer realidad este sueño.

— ¿Cómo estás viviendo todo el proceso? ¿Muchos nervios?

— Sí es verdad que cuando me lo comentaron estuve bastante nerviosa, luego me relaje un poco pero ahora que se acerca el día estoy cada vez más nerviosa. Se sienten los nervios en el ambiente. El día de la gala espero que se me vaya todo. El día de la presentación tuve ya ganas de querer participar de pleno en el carnaval.

— ¿Qué es lo que te gusta del carnaval?

— El acto en sí. Me hace sentirme libre, no hay etiquetas y cada uno es libre de ser como es. Es lo que más me gusta del carnaval.

— ¿Qué supondría para ti ser reina del carnaval 2020?

— Me desmayo, me muero (risas). No sabría explicarlo, tendría que vivirlo y espero que así sea. Imagino que la emoción sería tremenda. Espero no desmayarme.

— ¿A quién se lo dedicarías?

— A mi diseñador y al patrocinador. Ha sido una experiencia única. Estás dedicando tres minutos de tu vida, es algo cortito, y tienes que expresar toda una historia y todo el trabajo que hay detrás. Sin duda esto va a marcar un antes y un después en mi vida.

— ¿Qué crees que puedes aportar como reina que no puedan las otras?

— La verdad es que no lo se, nunca lo he pensado porque no busco competir con ellas. Veo a mis compañeras con mucho nivel y siento mucho compañerismo y me tratan en igualdad de condiciones. Sí es verdad que son los diseñadores los que tienen que competir no nosotras que vamos a desfilar. En cuanto a mi punto fuerte creo que es la confianza que tengo en mí y que tengo en el diseñador. Es un punto a favor de mí. Estoy segura de que este año su diseño rompe esquemas.

— ¿Qué te parece que haya gente que considere machista este tipo de concursos?

— No estoy de acuerdo con ello. No creo que sea un acto machista, las mujeres también tienen derecho a empoderarse y a lucirse como son. Las mujeres hemos estado a lo largo de la historia a la sombra del hombre y este es nuestro momento, tenemos que lucirnos tal y como somos.

— Este año un chico ha intentado presentarse a la gala de la reina. ¿qué te parece?

— Me parece bien y animo a que en un futuro sea así, pero de aquí para atrás durante toda la historia del carnaval la gala de la reina siempre ha sido un acto para mujeres y puede que esto haya creado una marca en la mente de las personas, igual que en la drag han participado mujeres en un futuro creo que puede pasar lo mismo en la gala de la reina del carnaval.

— ¿A qué otro concurso te presentarías sin dudarlo?

— A drag queen, me encantaría. Me da un poco de miedo y también mucha curiosidad, pero me encantaría. Son exagerados y me encantan. Son pura fantasía.

—¿Cuál es tu recuerdo carnavalero más divertido?

—Sería muy difícil decirlo porque para mi el carnaval es la gran fiesta y es imposible elegir un solo día porque me lo he pasado genial en todos. Sí puedo decirte que el año pasado en el carnaval de Maspalomas me dieron la oportunidad de ponerme un maquillaje y una ropa muy espectacular incluso parecía que iba de drag y la gente me paraba para sacarse fotos conmigo y me sentí muy importante la verdad. Eso me encantaría sentirlo este año.

— ¿Cuál es tu cuento preferido? ¿Por qué?

— La sirenita sobre todo Úrsula por como es de extravagante. Desde pequeña siempre me ha llamado la atención además tiene un punto maligno que me gusta.

— ¿De qué disfrazaría al alcalde? ¿y al presidente del Gobierno?

—No lo se, no sabría decirte (risas). Prefiero no decirlo.

— ¿Eres más de cine o de series? ¿Cuál es la última que has visto?

— De las dos. Las series me enganchan más pero suelo ver el cine porque lo disfruto. Vis a vis me encanta. Estoy enganchada.

— Si te concedieran tres deseos, ¿cuáles serían y por qué?

— El primero seria que mi hijo sea feliz para toda la vida, el segundo que toda mi familia tenga salud y el tercero que me dure mucho.