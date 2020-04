«Por un lado no podemos salir, y por otro se nos llenan las casas de moscas. Es un sinvivir», se lamenta Carlos Batista, presidente de la asociación que representa a los vecinos de El Román al referirse al problema que desde hace «unas dos semanas» sufren los resiente en este barrio del distrito Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoya, la presencia de gran número de moscas que complica el confinamiento al que obliga la actual crisis sanitaria provocada por el Covid-19.

Señala a la acumulación de estiércol en las fincas de cultivo que se encuentran en las proximidades de sus casas como el origen de una situación que complica la vida diaria de los residentes porque «se nos llenan las casas de moscas».

Batista explica que «algunos vecinos nos dicen que han preguntado a transportistas» y que les han confirmado «que han llevado más de 25 camiones de estiércol» a esa zonas de cultivo «en donde ahora se encuentra acumulado en montañas». Y apunta que en el entorno existen «dos granjas de ganado vacuno y una de gallinas».

Aclara que en ningún caso «estamos en contra de la agricultura porque es primordial». Es consciente de que «el distrito cinco es una zona agrícola, estamos asentados en el campo» y que «los agricultores tienen que echar estiércol» Pero considera también que en las actuales circunstancias ese estiércol se tiene que enterrar, «porque es un criadero de moscas», y «no manipularlo hasta que termine el confinamiento».

Además, apunta que «aunque en un principio pensamos que era un problema de los puntos de recogida de basura», luego se percataron de que la presencia de estos insectos no les afectaba únicamente a ellos, sino que además se repetía en el pueblo de San Lorenzo y en otros núcleos de población cercanos como «Riscos Negros, la carretera general o El Zardo». Así, indica que los propietarios de «la tienda que está entrando al pueblo de San Lorenzo, antes de subir a La Milagrosa», le comentaron «que era demasiado lo de las moscas y que en la tienda no podían estar», y fueron quienes le confirmaron «que esto no era de los contenedores , sino de que estaban echando estiércol».

Batista reconoce que no solo le preocupa esta situación de doble confinamiento que los vecinos están viviendo en sus casas porque «no puedes abrir las ventanas, solo las abren los que tienen mosquiteros», sino el hecho de que considera que «las moscas son infecciosas porque he leído en un artículo que pueden incluso transmitir enfermedades como el coronavirus, aunque no el Covid-19, pero sí del coronavirus que ya existía en los animales y pasa a los humanos».

Batista dice que tanto él, en calidad de representante de los vecinos de El Román, como los propios afectados han llamado al Ayuntamiento capitalino «y también al Seprona» para informar de esta problemática. Apunta que en el caso del departamento de la Guardia Civil les han dicho «que ahora mismo están saturados con el problema que hay» y que les remiten al Consistorio.

Expone que el objetivo de esta denuncia que hace de forma pública no es otro que el de «alertar a los agricultores» de las fincas próximas a sus viviendas para que tomen cartas en el asunto y remedien la situación, porque «dejan el estiércol en montañas y las dejan semanas».

Y es que asegura que el martes contactó con dos responsables de otras tantas fincas y le dijeron que esa misma noche «empezarían a enterrarlo, pero que solo lo podrían hacer un ratito». Lo que le hace pensar que «no se lo toman como algo importante».