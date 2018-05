Santa Rita reúne a sus fieles en Vegueta

Menos de una hora tardaron este martes Rita Viejo y Rita Gomes en llegar caminando desde el barrio de La Feria donde residen a la parroquia Matriz de San Agustín para visitar a la santa de la que reciben su nombre y por la que sienten «devoción», en el día de su festividad. Lo hicieron acompañadas de sus amigas Estrella Hernández, Sandra Santana y Esther Ortega por segundo año consecutivo.

Este grupo, unido por la fe y al que la caminata no se le hizo pesada «porque hemos venido charlando», explica que cumple con la tradición no porque tenga una petición expresa que realizar a la considerada patrona de las causas imposibles o deba cumplir con alguna promesa pendiente, sencillamente «nos nace». Por eso las cinco amigas no dudaron en guardar su turno en la larga cola que nacía en el lateral del templo y se prolongaba más allá de la puerta principal, para hacerse con la rosa y la estampa de la santa bendecidas que se entrega a quienes acuden cada 22 de mayo al templo que alberga su imagen, en el corazón de Vegueta.

Laura Negrín y Beatriz Pulido son la prueba de que la tradición de acudir a recoger la rosa que representa a Santa Rita en el día de su festividad es una herencia familiar. «Vengo porque me gusta Santa Rita y lo que representa», explica Beatriz. Dice que se ella ha tomado esta costumbre de su madre, «que se llama Rita», y de su abuela, las destinatarias de las flores que le entregaron. También Laura, su amiga y compañera de clase, confiesa que es algo que «me gusta» y por eso cumple con la visita a la imagen. «Ya entramos a la iglesia», expone.

En el caso de Dunia Hernández la de este martes fue su primera visita a Santa Rita un 22 de mayo. «Vengo porque no estoy trabajando», apunta. Añade que en su caso acude «para hacer peticiones familiares». Recuerda que su padre «tenía una enfermedad y era fiel devoto de ella y venía siempre» y «ahora nosotros seguimos con esa fe que él nos afianzo».

Aunque Raquel Irene Marín de Salgado nació hace 86 años en Buenos Aires, está afincada en Gran Canaria desde 1979. «Llevo 40 años en Canarias, soy canariona, canariona de alma» asegura con una sonrisa. Explica que ella y su marido decidieron dejar su patria «hartos de la política» y aquí encontraron «un hogar». Por eso, aunque él ya no está y sus hijos viven en Argentina, solo se plantea volver de visita. Este martes acudió a ver a Santa Rita como hace muy a menudo porque su casa es la cercana residencia de las Hijas de la Caridad. «Le tengo mucha fe», señala.