Santa Catalina no sabe si puede ampliar horarios en carnaval

Sin embargo, dice que «a día de hoy» los negocios no tienen una autorización por escrito, «por lo que no tenemos la certeza al cien por cien de que podamos abrir».

Evitar problemas

La gerente de la asociación de empresarios se hace eco de la inquietud de los empresarios de las terrazas del parque que no cuentan con un documento que certifique que están autorizados a prolongar su apertura desde las 02.00 a las 03.00 horas las tres noches para las que lo han solicitado. Añade que el bando al que le remite la concejala de Carnaval no especifica que tengan permiso. Por eso, reclama «que si ese bando sirve, que se lo hagan saber a la Policía de Espectáculos para no tener problemas.» Añade que «si ese papel es suficiente» en caso de que los agentes se presenten en un negocio, «nosotros encantados», e insiste en que «lo que no queremos es tener problemas».