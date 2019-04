Santa Ana tendrá su plan de prevención

El incendio que arrasó por completo la techumbre de la catedral parisina de Notre Dame, y que estuvo a punto de afectar de manera irreversible a todo un icono del patrimonio histórico y cultura de Francia, ha puesto en alerta a los responsables de otros enclaves de importancia patrimonial, como es el caso de la catedral de santa Ana, en Las Palmas de Gran Canaria. El templo carece de un plan específico para prevenir que sea pasto de las llamas, aunque esto está a punto de cambiar tras lo sucedido.

«Estamos iniciando los primeros pasos para crear un protocolo específico de prevención y actuación. Estamos en contacto con el Cabildo, el Gobierno y el Ayuntamiento para trabajar en ello», afirmó ayer Nicolás Monche, deán de la catedral de santa Ana, sede de la Diócesis de Canarias.

Como dice el dicho castellano del Siglo XV cuando las barbas de tu vecino veas pelar, pon las tuyas a remojar. Y es que el incendio de Notre Dame ha servido como toque de atención para valorar la importancia del patrimonio histórico y para avanzar la toma de decisiones. «Siempre tenemos medidas de seguridad en toda la catedral y extintores repartidos, pero haremos más una vez pase la Semana Santa», añade Monche.

Una de las diferencias de la catedral de santa Ana, de estilo neoclásico y gótico, es que carece de una techumbre de artesonado de madera como el que ardió en Notre Dame. «El caso de Notre Dame ha sido impactante. La catedral de santa Ana no tiene madera, se usó piedra pómez por su ligereza, por lo que no podría arder en un incendio. Esa es una ventaja, además no tiene tanta madera como otras catedrales e iglesias», añade.

La ausencia de tanta madera juega a favor en caso de incendio dificultando el avance de las llamas. Si bien la catedral no cuenta con una techumbre de artesonado, sí tienen mucha madera en su estructura otros templos importantes de la isla.

Es el caso, por ejemplo, de la basílica de Nuestra Señora del Pino, en Teror, la iglesia de Juncalillo de Gáldar o la iglesia de San Agustín, en Vegueta, que sí cuentan con techumbres de madera, lo que las hace más vulnerables en caso de un incendio fortuito como el ocurrido el pasado lunes en la catedral de Notre Dame.

Tras la Semana Santa se darán los primeros pasos para articular un protocolo de actuación y de prevención en aras a proteger la catedral de santa Ana ante un eventual accidente como el ocurrido en París, si bien las similitudes entre el templo grancanario y el parisino son escasas.