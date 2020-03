Sancionan a un guardia que dijo estar «hasta los huevos» del jefe

La Sala de lo Militar del Tribunal Supremo desestimó un recurso de casación presentado por un agente de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil de Maspalomas que fue sancionado como autor de una falta grave de insubordinación tras haber dicho que tenía «un jefe que me tiene hasta los huevos» a un policía local de Mogán durante una intervención en un accidente de tráfico en el que se negó a instruir el atestado.

El agente, que fue sancionado tras sentencia del 27 de junio de 2019 con 15 días de haberes con pérdida de funciones, alegó en su recurso la vulneración del derecho a la presunción de inocencia y la de derecho de legalidad, circunstancias ambas desestimadas por el Supremo.

Los hechos se remontan al 11 de junio de 2014, a las 16:30 horas a la altura del punto kilométrico 29’100 de la carretera GC-500 (Aldea Blanca-Mogán). En ese punto se produjo un accidente y al mismo se trasladó una pareja de la Guardia Civil de Tráfico de Maspalomas y a requerimiento de la COTA (Central Operativa de Tráfico), se envió un equipo de Atestados entre los que estaba el guardia sancionado.

Una vez allí, el agente comunicó a la central que no iba a instruir las diligencias porque el hecho había ocurrido en demarcación de Policía Local de Mogán y solicitó que el mando conectara con dicho cuerpo a tal fin. Sobre las 17:28 horas, el encartado volvió a conectar con COTA, a la que dijo que si la Policía Local se negaba a instruir las diligencias les imputaría por un delito de abandono de destino y del deber de perseguir delitos, pero la central le respondió que dicha vía era competencia de la Guardia Civil y que era su obligación «instruir las diligencias». Ante esta situación, otro equipo de atestados se trasladó al lugar mientras la COTA a visó al capitán jefe de esta circunstancia.

El capitán jefe de Atestados ordenó al agente que instruyera por un delito contra la Seguridad Vial y dicha orden fue desoída.

Crítica. El guardia les dijo a los policías locales que «tengo un jefe que me tiene hasta los huevos, este accidente es competencia de la Policía Local y si no se hacen cargo de las actuaciones les imputo un delito de omisión del deber de perseguir un delito y un delito de abandono de destino si se marchan de lugar», así como «no es problema mío que mi jefe y el tuyo no se pongan de acuerdo en las competencias de la vía. Y si no es competencia de ustedes ¿por qué se ponen a dirigir el tráfico en las rotondas de entrada?».

Además, les insistió en que «ahí hay viviendas y por abajo también y esta carretera atraviesa un pueblo y es competencia de ustedes», les exclamó.