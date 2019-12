San Cristóbal presiona y recupera «una parada primordial»

rebeca díaz / Las Palmas de gran canaria

En octubre del año pasado los vecinos del barrio de San Cristóbal se felicitaban porque la línea 6 de Guaguas Municipales (Hoya de La Plata-San Francisco de Paula) comenzaba a operar en el núcleo marinero, lo que permitía conectarles de forma directa con el centro de salud de la Vega de San José y las superficies comerciales que se encuentran en Hoya de La Plata.

Sin embargo, la alegría apenas les duró un año, comentaban tras conocer que la compañía municipal modificó el pasado día 18 el itinerario que venía realizando esta línea y había suprimido el paso por la parada 77 en el Paseo Blas Cabrera Felipe, la que se ubica delante de Carrefour. «El día 18, sin previo aviso, quitaron la parada», lamentaba Olimpia Melián, que hablaba en nombre de la asociación que representa a los residentes en esta parte de la ciudad.

Las quejas que esta portavoz de los afectados se encargó de hacer llegar por escrito tanto a la compañía de transportes como al concejal de Movilidad del Ayuntamiento capitalino, José Eduardo Ramírez, parecen haber surtido efecto pues la parada eliminada del recorrido de la 6 se volverá a incluir en el mismo desde hoy lunes. Y es que el viernes pasado Olimpia asegura que recibió un mensaje de Ramírez en el que le comunicaba que «la línea 6 vuelve a incorporar la parada de Carrefour (parada 77)» y le solicitaba que disculpara «las molestias». Si bien en la web de Guaguas aún no se reflejaba esa reposición.

Olimpia no oculta su satisfacción pues recuerda que en su día solicitaron a la compañía municipal de transportes «tres paradas clave: la del centro de salud, la del Hospital Insular o el Materno y la de Carrefour», ya que consideraban que con ellas se cubría las necesidades de una población que en su mayoría es gente de avanza edad, y pone como ejemplo a sus padres que superan los 80 años.

Por eso no ha dudó en remitir un correo tanto al concejal de Movilidad como al director general de Guaguas Municipales para exponerles el problema que suponía la eliminación de «una parada que es primordial» para unos vecinos que no cuentan con alternativas para realizar sus compras de alimentos dentro de su propio barrio. «Lo que queríamos es que unieran el barrio con un centro comercia para comprar porque en el barrio no hay tiendas ni nada de nada», indicaba.

«Ahora que todo funcionaba bien la quitan», criticaba Olimpia antes de que fuera atendida su demanda al apuntar que además de la 6 el barrio cuenta desde el pasado año con el servicio que presta la línea 53 (Mercado de Vegueta-Zárate-El Lasso- Mercado de Vegueta).

Decía también que el cambio de itinerario de la 6 complica los desplazamientos a los vecinos de San Cristóbal que querían ir a hacer sus compras a estas grandes superficies pues debían coger primero esta línea, «en la que le dan toda la vuelta al polígono, para llegar al Materno y ahí coger la 9 para llegar hasta Carrefour».

retrasos. Por su parte, desde la compañía municipal de transportes se argumentó que este cambio en el itinerario de la línea 6 respondía a «problemas de incumplimiento de horarios». Así, se señaló que los residentes en San Francisco de Paula, barrio que es «el principal destinatario» de este servicio, se habían quejado de «retrasos» y les habían hecho llegar «muchas quejas».

Las mismas fuentes indicaron que el paso de la guagua por la parada de Correfour «alargaba el tiempo de las frecuencias» de paso por el importante tráfico que soporta la rotonda de Pedro Hidalgo.

Por eso, y con el objetivo de «optimizar la línea», añadieron desde Guaguas, se optó por modificar el itinerario y evitar la parada 77. Sin embargo ahora se recupera.