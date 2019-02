Samuel Navarro, un murguero de verdad

Samuel Navarro padece una enfermedad que le tiene postrado en una silla de ruedas. Su padre recuerda que todavía lograba ponerse en pie y mantenerse firme con el apoyo de una superficie a la que agarrarse hasta que hizo la primera comunión. Después de eso momento todo fue más difícil para esta familia de La Paterna que, eso sí, nunca perdió la sonrisa y las ganas de vivir. Con las murgas como una pasión irrenunciable para este joven de 33 años.

Y es que de casta le viene al galgo. Juan Lorenzo Navarro, su padre, fue integrante de Los Guanches Picapiedra. La legendaria afilarmónica de Vegueta que todavía hoy, muchos años después de su desaparición, es la tercera con más primeros premios del concurso de Las Palmas de Gran Canaria tras Serenquenquenes y Chancletas (1978, 1979, 1981 y 1982).

«Siempre me lo llevaba a los ensayos. Le encantaba venir y escuchar las canciones que interpretábamos», recuerdo su padre mientras acompaña a Samuel durante las fases del certamen de la capital.

Samuel Navarro no se pierde una. Siempre está a pie de escenario durante los concursos. Pero no solo está cuando se encienden los focos. «Este año he podido ir a los ensayos de todos los grupos, menos Los Chismosos, que los veré hoy en el escenario», comentaba el pasado miércoles minutos antes de que comenzará la tercera fase del concurso y Los Twitty’s, su murga favorita, pisará el escenario. Su relación con esa murga es tan especial que incluso en una ocasión subió con ellos al escenario. «Me gustó mucho pero también impresionaba ver al público desde arriba», recuerda.