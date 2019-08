¿Recuerda el antiguo surtidor de San José?

No he encontrado fotografías antiguas de esta zona, así que trato de imaginar cómo era esta parte de la ciudad en aquella época. Supe del surtidor por un expediente que encontré en el Archivo Histórico Provincial de Las Palmas “Joaquín Blanco”, y llamó mi atención porque crecí por la zona y no recuerdo haberlo visto. Veo a una señora mayor sentada en el interior de una papelería y le pregunto. Lleva toda la vida en el barrio, y cuando le nombro el surtidor sonríe y me señala al otro lado de la acera. Me dirijo al lugar y saco de mi cartera una copia del expediente. Data de abril 1926, y la solicitud está firmada por Gerardo Miller. Busco la sombra de un laurel de indias y me siento en un muro a leer los papeles. En el expediente se solicita permiso para la instalación de un aparato mecánico con depósito subterráneo para suministrar bencina junto a la plaza de la iglesia de San José.