Raquel Rodríguez: «Disfruto de este momento porque el tiempo vuela»

— ¿Cómo surge la opción de presentarte a reina del carnaval 2020?

— Ha sido mi ilusión de toda la vida. Por estudiar fuera, en Madrid, durante cinco años me era imposible compatibilizar el presentarme con los exámenes. Cuando me vine de vuelta a través del padre de una amiga este me puso en contacto con Fernando Méndez y le conté que era mi ilusión de toda la vida. Quedamos un día y me propuso formar parte del proyecto de reina 2020. Para mi ha sido un orgullo trabajar y formar parte de la leyenda de Fernando Méndez, que es un icono y todo un referente del carnaval de nuestra isla. Estoy súper agradecida por todo el equipo que hay detrás y el respaldo que tenemos del Centro Comercial Alcampo que es una empresa líder de su sector y siempre ha estado comprometida con la fiesta.

— ¿Cómo estás viviendo todo el proceso? ¿Muchos nervios?

— Ilusionada. He intentado disfrutar de cada momento, porque al final pasa el tiempo volando y cuando menos me lo espere esto se ha acabado. Cuando vemos a la candidata salir esos tres minutos no somos capaces de apreciar el trabajo que hay y los numerosos profesionales que están detrás trabajando. Es una pasada. Los nervios son normales e inevitables, son los nervios de la ilusión, de las ganas de que sea el día y de poder enseñar el diseño a todo el mundo. Creo que la fantasía es maravillosa y puede gustar al público.

— ¿Qué es lo que te gusta del carnaval?

— Disfrazarme me encanta, porque me encanta una fiesta. Me encanta la gala drag, y la gala de la reina, obviamente, siempre la veía en mi habitación en Madrid con mis amigas, no me la perdía. Eso me encanta. Por el hecho de vivir fuera casi me he perdido seis carnavales, he intentado siempre de alguna manera sentirme implicada. Si venía algún fin de semana intentaba salir a cenar y salir de fiesta. Se coge con ganas. El carnaval es pura fantasía.

— ¿Qué supondría para ti ser reina del carnaval 2020?

— Para mí es un orgullo y una responsabilidad porque al final la reina del carnaval es la reina de la fiesta más importante de la ciudad y de Canarias. Es la ilusión de todas y sería una gran responsabilidad.

— ¿A quién se lo dedicarías?

— A mi familia que me ha apoyado muchísimo y me anima a disfrutar de la experiencia. A mis amigos que han estado desde el minuto uno y que se han implicado al máximo, creo que no tengo palabras suficientes de agradecimiento. Sobre todo al equipo que me ha apoyado, que me está ayudando en todo, y a Fernando que es un profesional de 10.

— ¿Qué crees que puedes aportar como reina que no puedan las otras?

— Creo que mi punto fuerte es el entusiasmo que tengo, la ilusión, las ganas y el desparpajo. Me encanta la fiesta, creo que soy una persona alegre y muy divertida, desprendo mucha naturalidad y a la vez felicidad y me gusta transmitirlo a la gente y creo que tenga esa capacidad. Opino que eso es esencial y vital para ser un reina del carnaval.

— ¿Qué te parece que haya gente que considere machista este tipo de concursos?

— No creo que sea machista. La gala de la reina forma parte de la esencia del concurso, nosotras aceptamos y estamos ahí porque queremos. Nadie nos obliga, sabemos a lo que vamos y además desde el principio vemos la fantasía, se cuenta con nuestra opinión y estás en el proceso. Al final tu permites eso y formas parte del carnaval, como la gente que sale disfrazada medio desnuda.

— Este año un chico ha intentado presentarse a la gala de la reina. ¿qué te parece?

— Respeto totalmente la libertad y creo en la igualdad de todos, creo que es un tema complicado y bastante delicado que no conozco en detalle y que tampoco puedo opinar del todo porque lo desconozco. Si vería bien una gala del rey, me parece genial, ¿porqué no?

— ¿A qué otro concurso te presentarías sin dudarlo?

— Al drag y todo. Con lo que me encanta un disfraz, una fiesta y me encanta bailar y un show, creo que podría presentarme a la gala drag.

— ¿Cuál es tu recuerdo carnavalero más divertido?

— Es complicado porque de pequeña no salía mucho porque me fui a estudiar fuera con 17 años. Salía lo justo con mis amigas. Sí recuerdo cuando estábamos en mi grupo del colegio, éramos unas 12 o 13 chicas, y siempre nos disfrazábamos todas iguales. Hubo un año que fuimos de súper canarias y salimos en el periódico y todo con un plátano gigante, el disfraz era increíble.

— ¿Cuál es tu cuento preferido? ¿Por qué?

— El Principito porque cuando somos adultos entramos en rutinas y nos olvidamos a veces de disfrutar de las pequeñas cosas de la vida y eso es importantísimo, porque la vida pasa volando y no sabes hasta cuando estamos aquí. Estamos en una sociedad muy consumista, de redes sociales y de estar mucho con el móvil y nos olvidamos de valorar las pequeñas cosas de la vida y de estar con la gente que está a nuestro lado y de compartir momentos con ellos.

— ¿De qué disfrazaría al alcalde? ¿y al presidente del Gobierno?

— Complicado.. creo que de mosquetero estaría bien. Al presidente le ha tocado apagar el fuego, creo que del Equipo A, siempre al rescate.

— ¿Eres más de cine o de series? ¿Cuál es la última que has visto?

— Hay series que me gustan mucho pero me encanta ir al cine también. La última serie que he visto en Vivir sin permiso y también Vis a vis me ha gustado mucho. Hace tiempo que no voy al cine, voy a tener que ir después del carnaval.

— Si te concedieran tres deseos, ¿cuáles serían y porqué?

— Ganar el concurso y ser reina del carnaval, seguir desarrollándome profesionalmente y tener mucha salud para seguir creciendo como personal y profesional y que no me falten nunca ni mi familia ni mis amigos.