Susana Berry: «Quiero ser ejemplo de la diversidad de las mujeres»

— ¿Cómo surge la opción de presentarte a reina del carnaval 2020?

— Llevo queriendo ser candidata muchísimo tiempo. Desde chiquitita me he presentado a castings pero nunca me habían dado la oportunidad. Siempre había estado en mente de muchísimos diseñadores, pero nunca habían llegado a dar el paso. Yo llevo muchísimos años viviendo fuera y justo cuando he vuelto a la isla, acababa de venir de Madrid de otro concurso, recibí la propuesta de Nauzet Afonso. Tenía varios proyectos en mente pero ni me lo pensé. Es un sueño que llevo queriendo cumplir desde pequeña. No había surgido por no cumplir las tallas que suelen pedir, se que esto está cambiando, pero los diseñadores que se dedican más al mundo de la moda y me conocen no se arriesgaban y no me daban esa oportunidad.

— ¿Cómo estás viviendo todo el proceso? ¿Muchos nervios?

— Me encanta, con muchísimos nervios, pero es raro, mira que estoy acostumbrada a este mundo pero nunca había estado tan nerviosa. Creo que es por que como me hacía tanta ilusión desde pequeñita por eso lo estoy viviendo con muchos nervios, pero estoy disfrutando de cada momento con el equipo y con la familia. Estoy todo el tiempo metida en el taller ayudando y es algo que me encanta. Lo estoy disfrutando muchísimo. Me lo he probado, estoy súper cómoda, me siento muy identificada con el traje y creo que va mucho con mi personalidad al igual que la canción.

— ¿Qué es lo que te gusta del carnaval?

— Lo que más me gusta del carnaval es que cada uno puede ser el personaje que quiera ser, aparte de que es algo que disfruta todo el mundo y se lo pasan bien. El carnaval creo que es una oportunidad para disfrazarte de algo que te apetezca y de pasarlo bien, y que a la vez te identifiques con un personaje.

— ¿Qué supondría para ti ser reina del carnaval 2020?

— Muchísima ilusión porque creo que por mi trabajo, la gente que me conoce sabe que inspiro a muchas mujeres a sentirse a gusto consigo mismas y estoy intentando que haya más diversidad y que se aparten un poco los estereotipos. Se que motivo a muchísimas personas presentándome a reina.

— ¿A quién se lo dedicarías?

— En primer lugar a mi diseñador por darme esta oportunidad y confiar en mi, a toda la familia porque la verdad es que no sabía el trabajo que hay detrás de cada traje hasta ahora que estoy viviendo esta experiencia, a mi pareja que está siempre ahí apoyándome en mis trabajos y mis proyectos y a todos mis seguidores y a las señoras y chicas que se sienten identificadas conmigo por mi historia y que les motiva verme encima del escenario.

— ¿Qué crees que puedes aportar como reina que no puedan las otras?

— Dar más visibilidad, si cabe, a todas esas mujeres, que desde niñas les han dicho que si no tienen unas tallas 90-60-90 no tienen buen cuerpo y además no se podrán dedicar al mundo de la moda. Me encanta ser un apoyo para todas ellas, darles consejo y ayudarles. Insistiéndoles en el amor propio y en que las mujeres tenemos que ir unidas para ser un colectivo más fuerte. Considero que tiene que cambiar el mundo que poco a poco deberían darle la oportunidad a todo tipo de bellezas, da igual la altura, raza o el peso, porque al final todas somos bellas.

— ¿Qué te parece que haya gente que considere machista este tipo de concursos?

— Creo que es ridículo pensar que es machista porque es un certamen de empoderamiento femenino pero dependiendo de quién lo mire puede tener una idea u otra. Considero que todos los carnavales de Gran Canaria son tolerantes, somos la cuna de la gala drag queen a nivel mundial, lo que confirma mi primera afirmación que pensar que el carnaval es machista e intolerante es impensable.

— Este año un chico ha intentado presentarse a la gala de la reina. ¿qué te parece?

— Lo apoyo muchísimo, lo hacía antes de saber que era candidata a reina del carnaval. Lo apoyo porqué apoyo la diversidad. La gente dice que porqué no hacen una gala del rey del carnaval, no estoy de acuerdo porque si ese chico o esos chicos quieren ser reina o sentirse reina como nosotras entonces me parece perfecto que sí es su sueño lo cumplan.

— ¿A qué otro concurso te presentarías sin dudarlo?

— Me gustaría a la gala drag queen. Me vería yo, y si no bailar con ellos.

—¿Cuál es tu recuerdo carnavalero más divertido?

—Estando siempre en el mundo del espectáculo y de las bailarinas recuerdo haber estado en el backstage con varios drag queen, porque tengo amigos drags como Séregon o Anémona, siempre bailaba con ellos y con el ballet de Conchi Rodríguez. Lo recuerdo con mucha emoción e ilusión y esos nervios y emoción que se viven en el backstage y en el escenario.

— ¿Cuál es tu cuento preferido? ¿Por qué?

— Tengo dos, estoy entre Shrek y La bella y la bestia porque en ambos se enamoran de la persona.

— ¿De qué disfrazaría al alcalde? ¿y al presidente del Gobierno?

— Iría a preguntarle de qué le gustaría disfrazarse porque considero que en el carnaval cada uno se puede disfrazar de lo que le apetezca y con lo que se sienta cómodo.

— ¿Eres más de cine o de series? ¿Cuál es la última que has visto?

— De cine. La última fue Aladdín porque me encanta Will Smith, es un musical y al final es como el carnaval con los disfraces y bailes.

— Si te concedieran tres deseos, ¿cuáles serían y por qué?

— Que en el mundo haya más respeto, que no hayan guerras y que los humanos se respeten entre sí en todos los aspectos de la vida, que no haya hambre y que no muera más gente de eso, y respeto por nuestro planeta que no se consuma más plástico y se fomenten las energías renovables como el viento y el sol.