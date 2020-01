«Que vayan a la cárcel y no vean el sol»

Juan Carlos Lorenzo, al enterarse de que la autoridad judicial había encausado la pasada semana a esta pareja por haber presuntamente estafado a un total de 37 enfermos con células madre, respiró tranquilo: «Me enteré por la prensa y es una pena porque un caso de estos que lleve tantos años sin resolución, me parece muy grave. Pero al menos uno ve que el haber denunciado sirvió de algo y al menos ahora parece que van a ser juzgados por las salvajadas que hicieron estos indeseables. No solo se aprovecharon de nosotros, sino de decenas de padres y pacientes desesperados a los que prometieron curarles de las enfermedades que tenían y solo nos estaban engañando», exclamó indignado. «Es muy frustrante porque cuando denunciamos, conocimos muchos casos de gente de fuera que venía a Gran Canaria para que estos lo tratasen hipotecando incluso sus casas para así poder pagar los tratamientos. Es deleznable», resumió Lorenzo.

Indignado.

El investigado se arrogó la representación en España de Bioscitex Incorportated, prestigiosa empresa estadounidense con sede en Minnesota que tiene como objeto la utilización de técnicas punteras y vanguardistas de rehabilitación en lo que al tratamiento de lesiones neuronales se refiere, y concretamente mediante la utilización de células madre en seres humanos para la recuperación de la movilidad en las extremidades inferiores. «Esa información la vimos en internet y fue cuando nos decidimos a contactar con ellos ya que nuestro hijo tiene crisis epilépticas y parálisis cerebral y está encamado desde su nacimiento y encima los médicos no nos han dado ningún tipo de alternativa. Por eso, fruto de nuestra desesperación, nos lanzamos donde nos lanzamos y caímos en la trampa», cuenta el denunciante.

«Aceptamos el tratamiento y pagamos 3.100 euros antes de empezarlo y tras comenzar con el mismo, fue pasando el tiempo y veíamos que no había mejoría en el niño, incluso empeoraba», narra el afectado. Por ese motivo, fue a una de las reuniones con los investigados «y le pregunté por el material médico que nos dijo les iba a llegar desde Minnesota. Me respondió que ya vendría y como no fue así, lo denuncié». Luego, tras dar este paso, se enteró «de todo lo que investigó la Guardia Civil y del engaño que nos hicieron, a mi y a otros muchos padres desesperados. Hemos sufrido mucho por este asunto y solo queremos que se haga justicia, que vayan a la cárcel y no vean el sol», suplicó.