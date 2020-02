Prohibido tener más de cinco mascotas en casa

En el aspecto de transporte y permanencia de animales en vehículos particulares, se regula el mantenimiento de los animales en el interior de vehículos que no podrá ser superior a 2 horas siempre y cuando disponga de ventilación suficiente y la temperatura exterior no supere los 25 grados centígrados. Se expone que si el animal presenta signos de deshidratación, golpe de calor o insolación , o cualquier evidencia que indique que corre peligro la vida del animal y si el propietario o responsable no es localizado, podrá ser rescatado por la Policía Local .

Solo agua para diluir la orina

Además, en el artículo 19 sobre las deyecciones de los animales en espacios públicos, se regula de forma clara y precisa el uso únicamente de agua para diluir la orina.

En cuanto a infracciones y sanciones, se actualizan y se incorporan situaciones antes no cubiertas pasando a 42 infracciones. Se eleva a categoría de “grave” no identificar a las mascotas mediante microchip, dar de comer a animales que se constituyan en plaga como las palomas o gatos que no pertenezcan a una colonia registrada, entre otros; la venta de animales de forma no autorizada, mantener a los animales atados o encerrados de forma que sufran daño o aislamiento, la crianza y venta o cualquier tipo de transacción económica fuera de los establecimientos autorizados, especialmente en domicilios particulares así como los circos con animales salvajes en cautividad.