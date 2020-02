Polémica por la penalización a Los Chancletas

Lejos de amainar la polémica la negativa de hacer públicas las actas del jurado hasta el próximo lunes para no interferir en la final del concurso de este sábado arrojan más sombras sobre qué ocurrió con Los Chancletas. Tito Rosales, en una entrevista en Cope Gran Canaria, señaló que si le enseñan las actas y simplemente el jurado ha puntuado más a las ocho murgas finalistas se aceptará y no hay nada más que hablar.

Once horas después de conocerse el veredicto del jurado del concurso de murgas del Carnaval 2020 ningún responsable ha salido a aclarar si Los Chancletas fueron penalizados por quitarse su director, Tito Rosales, el tocado durante la presentación el pasado lunes 10 de febrero o si simplemente no obtuvieron la puntuación necesaria.

De hecho el Partido Popular ha exigido este jueves, en voz de su portavoz Pepa Luzardo, que se haga pública el acta del resultado del jurado. «Tras tres días de celebración de la primera fase del concurso de murgas se ha trasladado la noticia de las ocho murgas que han conseguido su pase a la final del próximo sábado, pero no se ha dado traslado de las puntuaciones obtenidas ni de los acuerdos o resoluciones alcanzados», señaló Luzardo. «Y es que esto tiene mucha relevancia en este caso, pues parece que a una murga en concreto Los Chancletas se le ha comunicado de forma oral que fue descalificada tras su actuación, comunicación no escrita que no goza de los mínimos requisitos de recurso o defensa», lamenta Luzardo.

La edil continua «lo primero que debe hacer la organización del Carnaval es confirmar si esto es cierto o no, de forma escrita y motivada, y trasladar a los afectados el acuerdo que le permita ejercer con garantías su derecho a apelar antes de que se celebre la gran final». «Si una murga incumple las bases se explica públicamente, se motiva, se da pie de recurso y se resuelve con total transparencia y ya está», añade Luzardo. «Espero que el PSOE no convierta en un lío el arranque del Carnaval y corrija rápido la forma en la que está afrontando todo esto», concluye.