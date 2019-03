«Perdemos dinero todos los meses»

«Primero dijeron que acabarían en otoño, luego que a finales de diciembre y más tarde que en febrero», comenta Alberto Martín en el negocio de restauración en el que trabaja en la calle Luis Morote, sobre los trabajos que se desarrollan en el tramo de vía comprendido entre Tomás Miller y la playa de Las Canteras con los que se completará su peatonalización.

Explica que el establecimiento abrió sus puertas el 6 de diciembre del pasado año «porque pensábamos que las obras acabarían ese mes o como muy tarde en enero». Sin embargo, las expectativas de este leonés que apostó por trabajar en la capital grancanaria no se han cumplido y reconoce que el negocio sobrevive gracias a que su propietaria «cuenta con otro en la Península». Eso sí, «empezamos dos empleados y ahora solo estoy yo».

«Nadie te dice la verdad», lamenta, «los de la obra le echan la culpa al Ayuntamiento y el Ayuntamiento a ellos». Pero lo cierto es que «eso ha estado parado por lo menos 15 días». Entiende que «cuando hay obras siempre tienen que haber ruidos y polvo», y aunque eso aleja a la clientela «es algo contra lo que no puedes hacer nada». Por eso lo que pide es que «se agilicen de la manera que sea».

Apunta que el material que se acumula en la vía «impide la visibilidad» de un lado al otro de la misma» y «si vienes de Las Canteras, vas por otro lado».

Asegura que la obra condiciona el funcionamiento del negocio hasta el punto de que marca la compra de los productos cada día, ya que los clientes no quieren entrar en un local en el que no van a poder comer sin molestias. «Ha habido un día en el que por la mañana he limpiado y fregado cinco veces», pone a modo de ejemplo. «Te merma mucho la clientela», reconoce, «y tienes que controlar mucho lo que compras porque si no es para tirar».

Dice que muchos negocios «están poniendo dinero para poder seguir abiertos». Por eso están barajando la posibilidad «de presentar una demanda» contra el Ayuntamiento capitalino «por daños y perjuicios» y exigirle «una compensación».

«La obra empezó hace un año», indica Francisco Campos, propietario de un negocio de tabacos en Luis Morote. Dice que cuando el alcalde acudió a inaugurar el tramo que se peatonalizó «de Secretario Artiles a Tomás Miller» aprovechó para manifestarle su malestar, «porque en 15 días se hizo, pero estuvo cerrado ocho meses, sin trabajar y sin obreros».

Añade que en este tramo final del proyecto «está pasando lo mismo» porque la parte que ya han acabado «se hizo en una semana» y no entiende que lleven «un año con la calle bloqueada».

«Ha habido muchos periodos con la obra parada y eso no es de recibo», algo que achaca a que «los mismo obreros estaban en esta obra, en la de Guanarteme y en la de Mesa y López».

Confiesa que estos trabajos se traducen en que el tránsito de personas por la calle haya caído «un 50%».

«Estaba proyectado para seis meses y lleva más de un año», denuncia Bavish Atwani en su negocio de gafas de sol. Afirma que «perdemos dinero todos los meses» porque «dependemos de la gente de paso, y la gente se va para otro lado». A su juicio, «el Ayuntamiento se ha reído de nosotros» porque «el principio de la calle lo hicieron rápido» pero aquí se han demorado mucho.