Los vanos del París Garage no tardan en iluminarse. Un coche toca la bocina y su rumor se pierde en las entrañas del edificio. Fuera, un mecánico inserta una manivela en la calandra de un Ford modelo T y la gira enérgicamente poniéndolo en marcha. Luego le da unas indicaciones al chauffeur, y el vehículo desaparece calle arriba expulsando una densa nube de humo que deja en el ambiente un desagradable olor a gasolina mal quemada. Me ajusto el sombrero y cruzo la calle. Tras el escaparate rotulado con el nombre del garaje veo preciosos automóviles de las marcas Buick, Oldsmobile y Marquette. En la época de donde vengo serían auténticas piezas de museo. Aquí aparecen aparcados en la calle, o circulando junto a carros tirados por animales. Me encantan los coches pero no son el motivo de mi viaje. He viajado atrás a este lugar y a este tiempo porque Paris Garage es el representante para Las Palmas de las prestigiosas máquinas de escribir Underwood, y necesito repuestos para mi Standard nº 3 de 1928. Entro en las oficinas y el tintineo de una campanilla anuncia mi presencia. A la izquierda está la sección de repuestos. Estanterías atiborradas de piezas, llantas de madera y neumáticos en hilera sorprendentemente finos que desprenden un intenso olor a caucho. En el mostrador un dependiente despacha a un caballero que necesita unas cintas de freno para un Packard Touring de 1926. Del almacén sale otro chico dispuesto a atenderme y le enseño un dibujo con los muelles y rodillos que necesito para mi máquina. Consulta un catálogo de despiece y sin articular palabra desaparece unos instantes y regresa con unas cajitas con el logotipo de Underwood que contienen lo que necesito. Aprovecho y compro también cinta nueva. Desde que desapareció Rexachs conseguirlas es un suplicio.

Pago los artículos y al salir paso por delante de la oficina y me detengo a observar a una secretaria que golpea a toda velocidad las teclas de una máquina de escribir negra y reluciente. Sobre la mesa tiene un montón de papeles y carpetas, y en la pared, un enorme cartel de Michelin con Bibendum subido en un neumático. Hay una puerta entreabierta detrás de ella. El olor a habano debe proceder de ese despacho. Desde aquí veo dos cajas fuertes, archivadores metálicos y algunos carteles publicitarios de General Motors. Se oyen las voces de dos caballeros que hablan en francés. La chica nota mi presencia y levanta la mirada del papel. Me pregunta con un acento encantador si deseo algo. Le digo que no y me dispongo a salir. En ese momento suena un timbre y la chica descuelga el brillante auricular de un oscuro teléfono de baquelita. Me indica con la mano que espere y tras unos instantes dice que preguntan por mí. Respondo que eso es imposible. Para mi sorpresa pronuncia mi nombre y no sé que decir. Un escalofrío recorre mi espalda y mi corazón se pone a mil. La chica insiste en que me ponga y me ofrece el auricular. Ignoro su extraño ofrecimiento y ya en la calle empiezo a correr. En la huida pierdo el sombrero que adquirí en otro viaje en el tiempo y el cartucho con los repuestos. Cuando ya estoy a punto de perder el aliento emprendo el viaje de regreso al presente y me descubro sentado en mi escritorio, bañado en sudor, delante de mi vieja Underwood. Por primera vez me he sentido en peligro en uno de mis escritos, y me asaltan muchas preguntas ¿Quién estaba al otro lado de la línea? ¿tal vez otro viajero en el tiempo? y lo más inquietante... ¿qué quería de mí?

