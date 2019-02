Después de 37 años residiendo en una casa que no supera los 42 metros cuadrados, con una cocina diminuta y 10 de familia, Carmen Félix no puede reprimir la sonrisa al visitar las viviendas de los dos edificios que se ultiman en el entorno de las calles San Daniel y Acuarelista Elías Marrero, dentro del plan de reposición del barrio de Tamaraceite que ejecuta el Ayuntamiento. Y es que son idénticas a la que ella tendrá en 2020, cuando estén finalizadas las 59 de los dos inmuebles ahora en construcción justo al lado.

«Para mí, esto es un palacio», asegura tras echar un vistazo a una cocina con solana que le parece un sueño. «Mi cocina de ahora es diminuta porque como vivo en el bajo no tengo ni el balcón que tienen las otras casas», dice al referirse a la vivienda del Patronato Francisco Franco que aún habita en la calle Paseo de los Mártires. «Estoy encantada con la cocina y con el salón porque para lo que yo tengo esto es un palacio», comenta mientras ya piensa «en cómo voy a colocar las cosas».

Olga Melián también parece encantada al ver el tipo de vivienda a la que se va a mudar su hijo, Ismael Sánchez, el próximo año. «Yo no sé por qué la gente se queja, porque no tienen motivo para quejarse», dice en referencia al descontento con el tamaño de las viviendas que han expresado algunas de las personas adjudicatarias de las mismas.

«Cualquier vecino que viva donde vivimos ahora es que no se puede quejar de esto. Es que no hay comparación», explica el propio Ismael al comprobar las dimensiones y calidades de una casa que dista mucho de su residencia actual.

«Hay que ser honestos y decir las cosas como son: la casa está muy bien», explica. Asegura que además de vecino es miembro de la Plataforma Tamaraceite «y si la casa tuviese algún defecto, estuviese mal o fuera pequeña o si hubiera visto algo que no me gusta o que no se ajustara a lo que habíamos tratado, sería el primero que lo diría porque llevo muchos años luchando por el bien de todos los vecinos, por la mejora de todos».

Recuerda que las casas del Patronato presentan «humedades» y tiene un tamaño muy reducido. «Ahora mismo estamos en la cocina siete personas, eso en las casas viejas no sería posible ni en el salón», expone.

«Yo divido esto y me salen dos habitaciones de la casa vieja», dice Félix Fuentes, marido de Carmen y miembro de la Plataforma Tamaraceite, mientras recorre una de los dos dormitorios de la casa tipo que visitó ayer junto a su mujer para hacerse una idea de cómo será su hogar, una vez se traslade desde la vivienda del Patronato en la que habita al edificio de las 59 en construcción.

«Hemos visto que se ve luz», dice al comprobar que la reposición del barrio continua después de tantos años de espera y que él será uno de los beneficiados.