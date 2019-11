Nuevo retraso en los trabajos de la MetroGuagua

rebeca díaz / las palmas de gran canaria

La portavoz del PP en el Ayuntamiento capitalino, Pepa Luzardo, denunció ayer a pie de obra el nuevo retraso que sufren los trabajos del proyecto de implantación de la MetroGuagua que ejecuta la empresa Tecyr en el tramo de Mesa y López comprendido entre las calles General Vives y Galicia y que tanto el alcalde como el concejal de Urbanismo anunciaron estarían concluidos este lunes 25.

«Esto es un ejemplo de cómo el alcalde no cumple con su palabra», afirmó la edil popular quien recordó que «la última fecha» de finalización de la obra «que le habían dado a los comerciantes y a los vecinos era el 25 de noviembre». Sin embargo, criticó que la imagen que ofrecía la vía en la jornada de este miércoles era otra. «La calle sigue estando patas arriba», expuso.

Además, Luzardo señaló que «lo peor no es solo que no han cumplido» sino que la adjudicataria responsable de los trabajos «es un empresa a la que nosotros, en una comparecencia, les pedimos que iniciaran un estudio de sanción» y que el gobierno tripartito se negó. «Nos dijeron que no se podía sancionar».

La portavoz popular apuntó que el grupo de gobierno ha variado de opinión y «ahora parece que sí se puede sancionar». Pero, en cualquier caso, quiso recalcar que «esta es una obra que tenía que haber estado terminada en marzo de este año» y que «se han firmado tres ampliaciones de plazo» a pesar que la existencia de informes técnicos municipales a los que ha tenido acceso y que lo desaconsejaban.

«Aquí tengo un informe de uno de los técnicos que, a la ampliación que pidió la empresa el día 19 de junio» contestó «el 1 de julio de 2019 que no se consideraba oportuno conceder una nueva ampliación de plazo», explicó Luzardo que insistió en que «hasta los propios técnicos de la casa no estaban de acuerdo con la ampliación de plazo».

La portavoz popular, que indicó que la obra «tienen un complementario de 800.000 euros más» aludió al perjuicio económica que la dilatación de esta actuación ha supuesto para los comerciantes de la zona, «que están denunciando que han perdido hasta un 30% de sus ventas».

Luzardo dijo que «aquí lo que ha faltado es eficacia» y que «el alcalde esté a pie de obra». Cree que poner muchas actividades en la zona no «va a compensar el desastre que ha sido la ejecución».