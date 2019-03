«Nos quieren hacer invisibles antes de las próximas elecciones»

El caso de Alejandro Machín es paradigmático de la vía sin salida en la que dicen encontrarse los agentes de movilidad de la capital. El 29 de noviembre lo llamaron desde el Ayuntamiento para que se incorporara al curso específico que le habilita como agente de movilidad tras superar el proceso selectivo. «Llevaba veinte años trabajando en una empresa y, de repente y sin aviso previo, tuve que dejar el trabajo porque el curso empezaba al día siguiente y no podía decir que no porque perdía la plaza», explica el afectado. «Me dijeron que era para una incorporación inmediata pero desde que acabé el curso, el 21 de diciembre, no he podido trabajar». Ahora está sobreviviendo con sus ahorros, pero lamenta que el gobierno local «no haya conformado el expediente» para su la prometida incorporación.

Estos trabajadores creen que se está produciendo un desmantelamiento encubierto del cuerpo de agentes de movilidad, a la sombra de la incorporación de nuevos policías porque se están presentando a las oposiciones de la Policía Local y no se están cubriendo las bajas.

«Nos da la sensación de que están desarmando el cuerpo de agentes de movilidad», explica Manuel Campos. Este hombre tiene el inconveniente añadido de que su hijo tiene un grave problema de enfermedad y que el único ingreso que tiene es de 420 euros mensuales.

El Ayuntamiento articuló este dispositivo con 41 plazas y una lista de reserva de 18 más. Ahora solo operan una veintena, según sus propios datos, básicamente en el entorno de Mesa y López. Y han sido retirados de algunos de los puntos más conflictivos del tráfico, como Belén María, pese a que desde octubre pasado, la jefatura de la Policía Local ha reclamado que se incorpore toda la lista de agentes de movilidad por la necesidad urgente de personal para la ordenación del tráfico.

Muchos fueron retirados, en parte, por las sentencias que anularon las multas impuestas por estos agentes. El concejal de Recursos Humanos, Mario Regidor, explica que «el PP creó el cuerpo de agentes de movilidad porque era más barato que la Policía Local, pero no le dotó de competencias para multar». Y aseguró que en estos momentos se está discutiendo un nuevo reglamento para que puedan multar, si bien no pudo especificar cuándo estará listo.

«Nos quieren hacer invisibles antes de las próximas elecciones», apunta Manuel Campos, quien explica que las sentencias judiciales de octubre de 2017 y de marzo de 2018 obligan a incorporar a siete trabajadores y a pagarles los salarios de tres años y medio, con lo que la deuda municipal con ellos ronda el medio millón de euros.

Al respecto, Regidor expuso que el gobierno va a ejecutar las sentencias, pero indicó que está tratando de que «no sea traumático». Según el edil, como consecuencia de los fallos judiciales, tres agentes bajan en la lista y pierden la interinidad en favor de otros tres. «Nuestra idea es que los tres que bajan vuelvan a ser contratados, de manera interina, por ejecución de proyecto», dijo.

Respecto al medio millón de euros, especificó que la cantidad deberá ser calculada en su momento porque el expediente de pago solo se puede hacer cuando entren en plantilla. Tampoco pudo establecer una fecha para esto, si bien se mostró confiado en que «este año, todos los agentes de movilidad puedan estar ya trabajando». Esta aspiración dependerá, en todo caso, del nivel de agentes de movilidad que se conviertan en policías en las oposiciones abiertas para 68 plazas.

Por otro lado, Los agentes de movilidad no entienden por qué el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria privatizó la seguridad de la cabalgata del carnaval contratando a agentes privados para suplir a los policías locales, cuando podría haber puesto a desarrollar esas funciones a los agentes de movilidad. «Solo se utilizaron unos pocos agentes de movilidad para el carnaval», expuso Iván Vega, otro de los afectados.